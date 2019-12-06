Итоги недели: релиз Saluki, клип The Weeknd и откровения Юрия Бардаша

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Saluki выпустил второй релиз за год

«На человека» — семитрековый релиз от автора «Властелин Калек», здорово нашумевшего в 2019. На этот раз Saluki отказался от идеи с приглашенными исполнителями, по сути выпустив свой первый абсолютно сольный проект. Идейно и с точки зрения звучания он мало отличается от двух предыдущих работ. Тем не менее Арсений всё ещё свеж, а его продакшн затмевает инструменталы большинства коллег, поэтому EP стоит воспринимать как затравку перед не менее важным 2020.

Юрий Бардаш стал героем Вдудя

Очень важный выпуск для тех, кто следит за происходящим на локальной сцене. Бардаш впервые за многие годы выдал большое интервью, в котором рассказал, почему распались Грибы. По его версии, ключевой причиной стала зависть одного из участников трио славе остальных. Также в ролике были затронуты его отношения с Quest Pistols, группой Нервы и бывшей супругой Луной.

Страх и ненависть в Лас-Вегасе с The Weeknd

Неделей ранее музыкант выпустил сразу две новые песни, прервав молчание длиной в полтора года. Новостей об альбоме пока нет, но новая эра точно уже началась: она посвящена психозу, веществам и оттаявшему мозгу (что бы это не значило). Его обновленный образ вдохновлен сразу двумя фильмами: «Казино» Мартина Скорсезе и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама. В клипе «Heartless» артист роняет строчку о боли в животе из-за амфетаминов, облизывает лягушку и ловит сумасшедший трип.

Новый альбом Касты

«Об изъяне понятно» — злободневная музыка, которая продолжает оппозиционные идеи выпущенного два года назад «Четырехглавый орёт». Самым необычным номером из треклиста можно считать остроумный «Фотка»: вроде бы описывается знакомый каждому процесс, но в каждом куплете к нему добавляются все новые и новые нюансы…

Дебютный релиз идейного последователя Young Thug

Roddy Rich — один из фрэшменов, представленных в ежегодном списке журнала XXL. Парень не получил славы после того, как о нем заговорили медиа, но продолжил гнуть свою линию, вдохновляясь наследием Атланты, в частности, музыкой Young Thug. Его дебютный альбом — это стандартный трэп-минимализм, выделяющийся только харизмой самого артиста (и скоро её заметит ещё больше людей, так как недавно музыкант проводил время в студии с Кендриком Ламаром).

Еще один посмертный альбом XXXTentacion

Казалось бы, сколько уже можно, но творчество умерших людей давно превратилось в источник стабильного дохода. Это уже второй посмертный альбом Джасея, и не знаю, какой по счету релиз, в котором используются его старые, не доведенные до ума демки. Вероятно, лейбл и семья артиста приложат все усилия, чтобы в эфир попала каждая запись с голосом погибшего в прошлом году музыканта.

И другие важные новости прошедшей недели: