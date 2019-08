Итоги недели: приговор A$AP Rocky, новые альбомы Young Thug и Kizaru и многое другое

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Young Thug разразился полноформатным альбомом

Предыдущий проект Таггера вышел в прошлом году, когда артисту грозило тюремное заключение за хранение огнестрельного оружия. Тогда EP «On The Rvn» стал для него своеобразным прощанием с аудиторией.

С «So Much Fun» дела обстоят более оптимистично: альбом предназначен исключительно для развлечения слушателя — такова задумка артиста. На этот раз Young Thug не стал изобретать что-то новое (предыдущий большой релиз был обрамлен в кантри-стиль), а просто зарядил трэпа на 19 треков.

Дело A$AP Rocky закрыто – рэпер получил условный срок

Шведский суд признал рэпера виновным в нанесении увечий средней тяжести пострадавшему в уличной драке Мустафе Джафари. Защите не удалось доказать, что действия артиста и его подельников можно отнести к самообороне, и суд назначил им условный срок. Также рэпер обязан выплатить штраф в размере приблизительно $1300 и оплатить расходы на лечение пострадавшего.

Danny Brown рассказал о новом релизе

Рэпер провел традиционную twitch-трансляцию, во время которой немного рассказал об уже записанном альбоме «U Know What I’m Sayin?». Над всеми битами работал участник и лидер A Tribe Called Quest – Q-Tip, дополнительно биты помогали создавать Jpegmafia, Flying Lotus, Paul White и Standing On The Corner. Среди тех, кто оставил на альбоме свой куплет оказались Run The Jewels, Blood Orange и всё тот же Jpegmafia, на которого мы и советуем обратить особое внимание.

JPEGMAFIA выпустил новый трек и клип к нему

Ветеран службы в Ираке, записывающий экстравагантный хип-хоп с элементами глитча и индастриала, кажется, готов наконец-то поделиться со слушателями новым студийным альбомом.

Его появление на сцене было стихийным – сначала на него обратили внимание блогеры и пользователи соцсетей, а затем подтянулись профессиональные журналисты. Сейчас он работает с первыми лицами индустрии, а главное – он сам пишет музыку и старается продвигать свое творчество без чьей-либо помощи.

Kizaru выпустил долгожданный «Karmageddon»

После мощнейшего «Money Long» слушатели затаили дыхание в ожидании следующего этапа в дискографии русского из Барселоны. В последние месяцы Кизару стал подкреплять свои слова делом, и если поначалу люди скептически относились к его связям с зарубежными артистами, то сейчас каждая новость об этом воспринимается максимально серьёзно. В запасе Кизару фиты с Denzel Curry и Tory Lanez, которые он решил не включать в финальный треклист новой пластинки, зато предложил послушать коллаборацию со Smokepurrp, о которой ходили слухи еще с прошлой осени.

В итоге получился альбом для своих: здесь есть что послушать как старым, так и новым фанатам творчества Олега.

BROCKHAMPTON анонсировали дату релиза «GINGER»

Пятый номер в дискографии калифорнийского бой-бэнда выйдет уже 23 августа – это вторая работа парней с момента подписания контракта с лейблом RCA. По слухам, от ребят требуется еще 4 релиза, на которые им выделили не так много времени. Стоит отметить, что у них в запасе есть как минимум два или даже три готовых альбома, которые перенесены на неизвестный срок: «Team Effort», «PUPPY» и «The Best Years of Our Lives».

Помимо полноценного анонса, состоялась премьера новой песни «Boy Bye».

Musica36 выпустили небольшую компиляцию из новых треков своих подписантов

Туда вошли как треки дебютантов лейбла, так и сразу три новые песни Скриптонита: одна от Gruppa Skryptonite, другая сольная и последняя, для которой Адиль записал куплет.

Лейбл, который курирует бывший резидент творческого объединения Gazgolder, постепенно набирает обороты и, кажется, готов вступить в большую игру. Будем за этим пристально наблюдать.

