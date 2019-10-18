Итоги недели: новые релизы от RAM, G-Eazy, Gucci Mane и других

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

RAM выпустил альбом «Traumatix Ultimate»

Продолжение весеннего альбома сумасшедшего рэпера в маске, который с каждым разом звучит всё тяжелее и тяжелее. Назвать этот релиз полноценной новинкой нельзя, но для новых слушателей он станет замечательной демонстрацией обновленного звучания RAM, для которого теперь в приоритетах жесткий гитарный звук, напоминающий о временах ню-метала и рэпкора.

«Scary Nights» – новый EP G-Eazy, выпущенный в преддверии Хеллоуина

Целых восемь треков — именно такой объем калифорнийский рэпер называет мини-альбомом, хотя другие запросто выдали бы его за новый студийный лонгплей. Здесь нет прорывных треков, но кое-что интересное все же можно найти. Например, в «I Wanna Rock» G-Eazy в тайне диссит свою бывшую девушку Halsey, отсылая слушателей к хиту «Him & I».

Thomas Mraz представил новый релиз о расщеплении личности

Если в «Сплит» личностей было больше 20, то у Томаса таковых всего шесть, но этого достаточно, чтобы придать каждому треку индивидуальных характер и звучание. Это первый релиз уфимца в 2019 году, и, скорее всего, он будет единственным. В прошлом музыкант выпустил пак из 9 синглов и один большой альбом.

Очередная рэп-группа для любителей умной лирики

Smino, Noname и Saba основали новый проект Ghetto Sage, в рамках которого собираются выпустить полноформатный альбом. Все трое — обласканные критиками герои андеграунда, которые записывают так называемый осознанный рэп для любителей покопаться в лирике. Пока что доступен лишь один сингл новоиспеченной группы.

Трэп-батя Gucci Mane поделился новым альбомом

«Woptober II» – 101-й релиз в объемной дискографии Gucci Mane, являющийся продолжением микстейпа трехлетней давности. Рэпер из Атланты давно не показывает ничего нового, поэтому его следует воспринимать как и других «пенсионеров» вроде Snoop Dogg: они не теряют продуктивности, но оригинальной истории от них не дождешься.

Хлеб уходят в поп-музыку на альбоме «Звезды»

Популярное трио Хлеб, известное юмористическими треками, экспериментами с рейв-культурой и доброй пачкой хитов, уходит в попсу. На новом альбоме есть трек с ностальгическим минусом «Gucci», надоевшая всем прямая бочка, автотюновый коктейль с трэп-битом и много-много пения.

И другие важные новости прошедшей недели: