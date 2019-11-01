Итоги недели: клип Масла черного тмина, международный коллаб White Punk и альбом Shortparis

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Noize MC поделился клипом от Ладо Кватании

Ладо и Иван отдают дань уважения классикам, призывая помнить о тех, на чьем опыте строится современная культура. «Это песня о том, что все мы стоим на плечах у гигантов-предшественников и поём свои новые песни под аккомпанемент могучего хора великих голосов прошлого», – прокомментировал клип Noize MC.

Вышел новый EP Эрла Свэтшота

Автор альбома «Some Rap Songs», который по праву считается одной из главных работ в жанре за прошлый год, выпустил идейное продолжение пластинки. Но новом релизе всего семь песен, записанных в том же стиле, объединяющем фри-джаз с рэпом.

Shortparis выпустили альбом «Так закалялась сталь»

За несколько лет Shortparis стали героями изданий для интеллектуалов и объединили вокруг себя протестно настроенную молодежь. Поскольку их музыка не рассчитана на массового слушателя, все достоинства группы можно оценить только на живых выступлениях, сравнимых с арт-перформансами. Новый альбом «Так закалялась сталь» несет в себе концертную энергетику, несмотря на обилие звуков драм-машины.

Айсултан Сеитов экранизировал альбом Масла черного тмина

«kensshi» получил достойный видеоряд, который порадует любителей интересных режиссерских ракурсов, уникальной работы со светом и пленочной ламповости. Это первое настолько масштабное видео Айдына, а также его первая коллаборация с Айсултаном Сеитовым, снявшим в этом году клипы для Goldlink и 21 Savage.

Tame Impala выпустят новый альбом в феврале

14 февраля 2020 года выйдет «The Slow Rush» — четвертый альбом австралийского проекта Кевина Паркера, которого можно смело назвать лидером психоделической мейнстрим-сцены. Напоминаем, в этом году он был хэдлайнером Coachella. Кроме того, за его плечами несколько классических альбомов и коллаборации с Travis Scott, Kanye West, Theophilus London и A$AP Rocky. Кто знает, вдруг мы услышим еще какую-то зимой?

White Punk дропнул совместную работу с Bexey

Атмосфера тотального угара, полуголый Эпифанцев и англо-русская песня — так выглядит и звучит международный коллаб двух молодых звезд из разных частей мира. Не так давно White Punk выпустил и другие совместные треки, например, с Платиной и Маслом черного тмина. В прошлом году у него вышел дебютный сольный альбом «ВАМПИРЪ», с которого стартовала карьера Панка как исполнителя.

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