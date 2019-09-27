Итоги недели: примирение Thomas Mraz и Basic Boy, новый материал от Face и многое другое

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Netflix ударились в шоу рэп-талантов

9 ноября выйдет первый эпизод шоу «Rhythm + Flow», в котором успели сняться Nipsey Hussle, Chance The Rapper, T.I., DJ Khaled, Killer Mike, Cardi B и многие другие звезды сегодняшнего хип-хопа. Перспективные новички будут зачитывать фристайлы, баттлить друг с другом и показывать звездным судьям авторские треки.

Влади из Касты выпустил сольный альбом

Это первый за четыре года сольный релиз от Влади. Альбом записан без участия других артистов, и определенно стоит вашего внимания перед тем как… вы услышите новую пластинку от Касты, ожидаемую в самом конце осени – 28 ноября.

Thomas Mraz вновь объединился с Basic Boy

Совместными усилиями парни выпустили трек «Пластик», который стал подтверждением их примирения. Конфликт между уфимцами был довольно серьезным, но теперь все обиды позади, и не исключено, что однажды мы снова услышим классический состав Dopeclvb.

Большие новости от GONE.Fludd + новый клип

Во-первых, где-то в ноябре Саша собирается выпустить небольшой EP «Одиночная психическая атака», который точно порадует любителей перегруженных трэп-бэнгеров с упором на речитатив. Во-вторых, чуть позже в его планах релиз акустического релиза, в котором он совместно с гитаристом ЛСП изменит взгляд на свои старые хиты. Ну и наконец: анонсировано релизное окно для следующего большого альбома GONE.Fludd – весна 2020.

Ну и чтобы закрепить всю эту инфу – давайте посмотрим зрелищную экранизацию трека «Пустота», снятую в Северной Осетии.

Судьи 17 независимого, кажется, нашли анонимную заявку от Noize MC

Трек был загружен под псевдонимом Damilola Karpow, а предполагаемый голос Нойза замаскирован под слоем автотюна – узнаваемое произношение и дикцию определяешь уже при первом прослушивании. Удивительно, что судьи наткнулись на трек только спустя 2 недели после закрытия приема заявок, Ивана уже сравнивают из-за этого с Троянским конем.

FACE выпустил два новых трека

Непонятно, имеют ли новинки какое-то отношение к ожидаемому 30 сентября альбому Face, но они звучат как издевка над конкурентами. «Аксессуар» — дисс на «глянцевых» рэперов, являющихся на самом деле пустышками, а «Священник» — хулиганский трэп-бэнгер, в котором Иван смеется над оппонентами. Само название двойного сингла — «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?» — будто бы иронизирует над работами других рэп-артистов.

И другие новости прошедшей недели: