Итоги недели: продолжение истории A$AP Rocky и много свежих релизов

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Масло Черного Тмина выпустил дебютный альбом

Музыкант, которого год назад порекомендовал послушать Хаски, в кратчайшие сроки превратился в самого интригующего исполнителя в русскоязычном сегменте. Он выпускал ностальгические треки с сильным уклоном в джаз-музыку, смешивал казахстанский рэп с блюзовыми элементами и записывал каверы на культовую трип-хоп группу Portishead.

Его альбом «kensshi», ранее носивший рабочее название «Великий и ужасный», – 13 непродолжительных сольных песен, пронизывающих слушателя толстыми кольями шаманского грува и черно-белой живой музыки. Айдын Закария не волновался о том, из каких слов будет состоять его альбом – его волновал только звук.





Скриптонит вернулся в студию для работы над пятым альбомом

Прошло два года с момента выхода «Праздник на улице 36». За это время Адиль успел выпустить двойной «Уроборос», представить слушателям абсолютно новый проект Gruppa Skryptonite, покинуть Gazgolder и стать частью Musica36, завязать с рэпом и вновь вернуться к этому жанру. Он явно не может сидеть без дела и сейчас активно трудится в студии над новой сольной пластинкой. Неожиданно для всех он поделился четырьмя сниппетами в Instagram, сообщив, что работа над «пятым» уже ведется.

Еще один большой ремикс на «Old Town Road»

Если хит Lil Nas X «Old Town Road» продержится еще три недели на первом месте мировых чартов, то юноша станет автором самой успешной композиции за всю историю современной музыки.

В последнее время позиция трека немного пошатнулась из-за появления конкурентов вроде «Senorita» от Camila Cabello и Shawn Mendes или «Goodbyes» от Post Malone, в связи с чем пришлось подключить еще двух звезд, дополнивших песню своими куплетами. Это Young Thug и тот самый йоюль-мальчик из Walmart, Мэйсон Рамси. Кажется, сага наконец-то закончилась.

Мечта Билли Айлиш сбылась – у неё теперь есть песня с Джастином Бибером

Первая встреча Билли с Джастином прошла на одном из весенних фестивалей – были слезы счастья и непрекращающиеся улыбки. За несколько недель до этого Айлиш рассказала на одном из TV-шоу, что всегда мечтала увидеться с канадской суперзвездой (вероятно, её мечту разделяет огромное количество ровесниц).

Теперь сбылась ещё одна мечта Билли – Бибер не просто поёт с ней дуэтом, он исполняет свой куплет на ее песне «bad guy». Кажется, у Lil Nas X появился ещё один конкурент, который уже возглавил рейтинг Genius.

Ed Sheeran выпустил звездный альбом «No.6 Collaborations Project»

Когда-то Эд был малоизвестным рыжим парнем, который спокойно мог зачитать грайм на улице, и вокруг не толпились люди. В тот период он пытался добиться контракта с большим лейблом, выпустив за несколько лет пять музыкальных проектов. Только после пятого альбома ему удалось привлечь внимание главных лиц индустрии. Это был коллаборационный альбом, в котором поучаствовали британские грайм-исполнители.

Прошло восемь лет, и Ширан решил вспомнить былые времена, но на этот раз выпустить такой большой альбом, который смог бы подчеркнуть его статус одной из главных звезд на планете.

Продолжение сюжета с A$AP Rocky

Раким всё ещё за решеткой. Этот факт стал поводом сразу для нескольких скандальных заявлений и казусов: Швеции объявили бойкот сразу несколько артистов (ScHoolboy Q, Tyler, The Creator, Jaden Smith, A$AP Ferg), европейский тур рэпера перенесён на неизвестные даты, а издание TMZ и вовсе рассказало о нечеловеческих условиях содержания A$AP Rocky в местной тюрьме.

Есть только одна хорошая новость – адвокат Ракима сообщил, что условия в тюрьме, где заключен его клиент, соответствуют законным требованиям, так что не стоит вестись на ложную информацию от таких источников как TMZ.

Forbes выяснил, кто заработал больше всего среди знаменитостей

Мы же, в свою очередь, расскажем о пяти рэперах из списка, заработавших больше всего денег в за прошлый год:

Канье Уэст – 150 млн. дол. Jay-Z – 81 млн. дол. Дрейк – 75 млн. дол. Diddy – 70 млн. дол. Трэвис Скотт – 57 млн. дол.

Паша Техник стал отцом!

И другие важные новости прошедшей недели: