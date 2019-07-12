Итоги недели: продолжение истории A$AP Rocky и много свежих релизов

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить
Текст: Александр Куликовский
Масло Черного Тмина выпустил дебютный альбом
Музыкант, которого год назад порекомендовал послушать Хаски, в кратчайшие сроки превратился в самого интригующего исполнителя в русскоязычном сегменте. Он выпускал ностальгические треки с сильным уклоном в джаз-музыку, смешивал казахстанский рэп с блюзовыми элементами и записывал каверы на культовую трип-хоп группу Portishead.
Его альбом «kensshi», ранее носивший рабочее название «Великий и ужасный», – 13 непродолжительных сольных песен, пронизывающих слушателя толстыми кольями шаманского грува и черно-белой живой музыки. Айдын Закария не волновался о том, из каких слов будет состоять его альбом – его волновал только звук.
Скриптонит вернулся в студию для работы над пятым альбомом
Прошло два года с момента выхода «Праздник на улице 36». За это время Адиль успел выпустить двойной «Уроборос», представить слушателям абсолютно новый проект Gruppa Skryptonite, покинуть Gazgolder и стать частью Musica36, завязать с рэпом и вновь вернуться к этому жанру. Он явно не может сидеть без дела и сейчас активно трудится в студии над новой сольной пластинкой. Неожиданно для всех он поделился четырьмя сниппетами в Instagram, сообщив, что работа над «пятым» уже ведется.
Еще один большой ремикс на «Old Town Road»
Если хит Lil Nas X «Old Town Road» продержится еще три недели на первом месте мировых чартов, то юноша станет автором самой успешной композиции за всю историю современной музыки.
В последнее время позиция трека немного пошатнулась из-за появления конкурентов вроде «Senorita» от Camila Cabello и Shawn Mendes или «Goodbyes» от Post Malone, в связи с чем пришлось подключить еще двух звезд, дополнивших песню своими куплетами. Это Young Thug и тот самый йоюль-мальчик из Walmart, Мэйсон Рамси. Кажется, сага наконец-то закончилась.
Мечта Билли Айлиш сбылась – у неё теперь есть песня с Джастином Бибером
Первая встреча Билли с Джастином прошла на одном из весенних фестивалей – были слезы счастья и непрекращающиеся улыбки. За несколько недель до этого Айлиш рассказала на одном из TV-шоу, что всегда мечтала увидеться с канадской суперзвездой (вероятно, её мечту разделяет огромное количество ровесниц).
Теперь сбылась ещё одна мечта Билли – Бибер не просто поёт с ней дуэтом, он исполняет свой куплет на ее песне «bad guy». Кажется, у Lil Nas X появился ещё один конкурент, который уже возглавил рейтинг Genius.
Ed Sheeran выпустил звездный альбом «No.6 Collaborations Project»
Когда-то Эд был малоизвестным рыжим парнем, который спокойно мог зачитать грайм на улице, и вокруг не толпились люди. В тот период он пытался добиться контракта с большим лейблом, выпустив за несколько лет пять музыкальных проектов. Только после пятого альбома ему удалось привлечь внимание главных лиц индустрии. Это был коллаборационный альбом, в котором поучаствовали британские грайм-исполнители.
Прошло восемь лет, и Ширан решил вспомнить былые времена, но на этот раз выпустить такой большой альбом, который смог бы подчеркнуть его статус одной из главных звезд на планете.
Продолжение сюжета с A$AP Rocky
Раким всё ещё за решеткой. Этот факт стал поводом сразу для нескольких скандальных заявлений и казусов: Швеции объявили бойкот сразу несколько артистов (ScHoolboy Q, Tyler, The Creator, Jaden Smith, A$AP Ferg), европейский тур рэпера перенесён на неизвестные даты, а издание TMZ и вовсе рассказало о нечеловеческих условиях содержания A$AP Rocky в местной тюрьме.
Есть только одна хорошая новость – адвокат Ракима сообщил, что условия в тюрьме, где заключен его клиент, соответствуют законным требованиям, так что не стоит вестись на ложную информацию от таких источников как TMZ.
Forbes выяснил, кто заработал больше всего среди знаменитостей
Мы же, в свою очередь, расскажем о пяти рэперах из списка, заработавших больше всего денег в за прошлый год:
- Канье Уэст – 150 млн. дол.
- Jay-Z – 81 млн. дол.
- Дрейк – 75 млн. дол.
- Diddy – 70 млн. дол.
- Трэвис Скотт – 57 млн. дол.
Паша Техник стал отцом!
И другие важные новости прошедшей недели:
- Blood Orange выпустил микстейп «Angel’s Pulse»
- Slava Vorontsov, он же Mezza, дропнул альбом «Spas na krovi»
- Cream Soda вернулись с релизом при участии Saluki и Basic Boy «Комета»
- Bon Iver выпустит новый альбом «i, i.» 30 августа