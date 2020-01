Итоги недели: новые альбомы Mac Miller, Eminem и 070 Shake

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Eminem без предупреждений выпустил новый альбом

Слухи о существовании секретного альбома ходили давно. Первым о нем рассказал 50 Cent, намекнув, что у Маршалла высокая творческая активность. «Music To Be Murdered By» напрямую отсылает к пластинке Альфреда Хичкока — даже на обложке Эминем цитирует снимок режиссера с топором.

Хронометраж альбома, включая интерлюдии, превышает 60 минут, а в списке приглашенных музыкантов числятся самые разные артисты: от главной британской суперзвезды Эда Ширана до умершего в декабре Juice WRLD.

Посмертный альбом Mac Miller

Мак Миллер работал над «Circles» параллельно с альбомом «Swimming». Тогда он планировал объединить два релиза в дилогию «Swimming In Circles», где первая часть — вопросы к самому себе, правильно разгаданный лабиринт депрессии и бесконечное самокопание, а вторая — олицетворение последствий.

Несмотря на горький опыт с посмертными проектами Lil Peep и XXXtentacion, альбом Mac Miller, как бы парадоксально это ни звучало, кажется живым.

Первая информация о новом проекте Kendrick Lamar

Один из источников Billboard утверждает, что новый проект Кендрика Ламара будет сильно вдохновлен рок-музыкой и блюзом. О чем это говорит слушателям? Все же помнят стадионный хит «XXX», в записи которого поучаствовали легендарные U2? Так вот, на новом проекте таких песен может быть намного больше. Мы уже слышали, как Кендрик объединил хип-хоп с фанком и джазом на «To Pimp A Butterfly» — в результате получился один из лучших альбомов декады.

070 Shake выпустила дебютный альбом

Даниэль — 22-летняя девушка, чей голос вы могли слышать на таких альбомах как «Kids See Ghosts», «Nasir», «ye» и «Daytona». Тогда её все записали в протеже Канье, и хоть Уэст не принимал непосредственного участия в создании её дебютного альбома, его влияние на релиз очевидно. Все песни на пластинке сводил Майк Дин, а дополнительным продакшеном занимался Francis and the Lights — ещё один товарищ Канье.

Morgenshtern дропнул релиз, записанный за 7 дней

На момент публикации альбом зашел на 9 миллион по прослушиваниям ВКонтакте. Наверняка, если собрать данные со всех площадок, то будет уже больше 10 — для релиза, записанного за семь дней, и звучащего как сборник наработок новой школы (басбустед, тексты на грани фристайла), это очень впечатляющий результат, превращающий Алишера в очень интересное для российского рынка явление.





