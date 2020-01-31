Итоги недели: альбом Lil Wayne, итоги «Грэмми» и игровая вселенная от Alyona Alyona

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Погиб Коби Брайант — легенда NBA

Америка, да и весь мир, вновь умылись слезами. Коби Брайант, культовый баскетболист, разбился на вертолёте вместе с маленькой дочкой в Калабасасе. По нему скорбят все: звезды шоу-бизнеса, уважаемые музыканты, мир спорта и даже простые люди, которые едва ли смотрели хотя бы один матч NBA. Брайант был известен далеко за кругами баскетбольной площадки, регулярно занимался благотворительностью и в целом заработал репутацию мирового человека. Покойся с миром, Черная Мамба.

Lil Wayne выпустил альбом «Funeral»

У альбома практически не было промо — неделей ранее рэпер объявил дату релиза, и на этом реклама закончилась. Пластинка получилась ровно такой, какой её представляли самые верные фанаты Lil Weezy: нерасторопной, местами старомодной, и наверняка денежной.

Участвуют: Big Sean, Adam Levine из Maroon 5, 2 Chainz, the-Dream, Jay Rock и другие. Также в треклисте обнаружен куплет XXXtentacion — в прошлом альбоме Lil Wayne также использовалась запись голоса Джасея, но тогда Weezy даже не знал, кто это такой, — просто согласился использовать посмертный куплет молодой звезды.

Прогремела церемония «Грэмми»

В этот раз церемония вручения премии «Грэмми» прошла практически без скандалов, хотя в русскоязычном комьюнити не все согласны с решением академии присудить все четыре главные награды (альбом года, песня года, запись года, лучший новый артист) Билли Айлиш. Девушка стала самым молодым музыкантом, которому удавалось собрать все 4 награды, и единственной женщиной с подобным достижением.

В рэп-номинациях всё прошло без неожиданностей, и Tyler, The Creator забрал статуэтку за «Лучший рэп-альбом». После получения награды исполнитель прокомментировал случившееся, сказав, что «Грэмми» консервативно смотрит на новую музыку темнокожих, причисляя её либо к урбан-категории, либо к хип-хопу, хотя на деле это может быть совершенно другой жанр.

Alyona Alyona переместилась в свою версию Grand Theft Auto

Самый оригинальный клип прошедшей недели сняла Alyona Alyona. Она показала свою собственную игровую вселенную, построенную на основе Grand Theft Auto: Vice City. Это не новаторство, так как за подобными идеями мы наблюдаем с момента выпуска «Californication» от Red Hot Chili Peppers, а ещё не забываем о Thrill Pill — он внедрил себя в игру «Как достать соседа».

«2004» Скриптонита теперь можно послушать везде

Новый сольник Адиля целый месяц был эксклюзивом площадки Apple Music, и теперь наконец-то состоялся релиз на всех остальных платформах. Как показывает статистика прослушиваний ВКонтакте, осталось много людей, для которых альбом оказался «новинкой» — за ночь он собрал более миллиона прослушиваний. Это, конечно, гораздо меньше, чем у Моргенштерна, но больше, чем у нового Тимы Белорусских за тот же срок.





И другие важные новости прошедшей недели:

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