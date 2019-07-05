Итоги недели: арест A$AP Rocky, каминг-аут Lil Nas X, новый клип GONE.Fludd и многое другое

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Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Dreamville и J. Cole выпустили большой альбом «Revenge of the Dreamers III

J. Cole привык записывать свои последние альбомы без помощи других исполнителей, благодаря чему ему удалось выпустить три платиновых релиза, насыщая их только собственным голосом. С серией альбомов «Revenge of the Dreamers» дела обстоят совершенно иначе – Коул собрал в одном месте свыше сотни исполнителей и продюсеров, и на протяжении десяти дней записывал с ними треки в режиме нон-стоп.

Пускай у них было записано материала на несколько часов прослушивания, в итоговый вариант треклиста вошло только 18 треков, но зато каких! В записи поучаствовал ростер Dreamville Records (EarthGang, J.I.D, Ari Lennox, Bas и остальные), но не обошлось без неожиданных куплетов от Vince Staples, Ski Mask, Maxo Cream, T.I и даже небольшого камео Kendrick Lamar.

Отдельного внимания заслуживает документальная картина, которую записали музыканты, чтобы показать свою “кухню” изнутри. Именно так создаются великие вещи.

Вышел новый сольный альбом Джейдена Смита с очень громкими именами на фитах

Сын знаменитого актера и музыканта Уилла Смита всё еще остается в тени своего влиятельного отца, но всеми силами пытается доказать, что он самостоятельная фигура на хип-хоп сцене. Его первый полноформатный альбом «SYRE» стал концептуальной записью, и тогда казалось, что Джейден сильно подражает своим кумирам-музыкантам, делая прямые референсы на треки Канье Уэста, Тайлера и Трэвиса Скотта. Сейчас он достиг того уровня, когда другие артисты подражают ему – например, Егор Крид.

Шутки шутками, но рост действительно заметен, и на втором альбоме (являющимся продолжением «SYRE») Джейден умножает на два все амбициозные идеи, рожденные его умом еще два года назад. Таким образом, Смит младший практически достигает заветной цели, а помогают ему в этом A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Kid Cudi и любимая сестра Willow.