Итоги недели: арест A$AP Rocky, каминг-аут Lil Nas X, новый клип GONE.Fludd и многое другое

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить
Текст: Александр Куликовский
Dreamville и J. Cole выпустили большой альбом «Revenge of the Dreamers III
J. Cole привык записывать свои последние альбомы без помощи других исполнителей, благодаря чему ему удалось выпустить три платиновых релиза, насыщая их только собственным голосом. С серией альбомов «Revenge of the Dreamers» дела обстоят совершенно иначе – Коул собрал в одном месте свыше сотни исполнителей и продюсеров, и на протяжении десяти дней записывал с ними треки в режиме нон-стоп.
Пускай у них было записано материала на несколько часов прослушивания, в итоговый вариант треклиста вошло только 18 треков, но зато каких! В записи поучаствовал ростер Dreamville Records (EarthGang, J.I.D, Ari Lennox, Bas и остальные), но не обошлось без неожиданных куплетов от Vince Staples, Ski Mask, Maxo Cream, T.I и даже небольшого камео Kendrick Lamar.
Отдельного внимания заслуживает документальная картина, которую записали музыканты, чтобы показать свою “кухню” изнутри. Именно так создаются великие вещи.
Вышел новый сольный альбом Джейдена Смита с очень громкими именами на фитах
Сын знаменитого актера и музыканта Уилла Смита всё еще остается в тени своего влиятельного отца, но всеми силами пытается доказать, что он самостоятельная фигура на хип-хоп сцене. Его первый полноформатный альбом «SYRE» стал концептуальной записью, и тогда казалось, что Джейден сильно подражает своим кумирам-музыкантам, делая прямые референсы на треки Канье Уэста, Тайлера и Трэвиса Скотта. Сейчас он достиг того уровня, когда другие артисты подражают ему – например, Егор Крид.
Шутки шутками, но рост действительно заметен, и на втором альбоме (являющимся продолжением «SYRE») Джейден умножает на два все амбициозные идеи, рожденные его умом еще два года назад. Таким образом, Смит младший практически достигает заветной цели, а помогают ему в этом A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Kid Cudi и любимая сестра Willow.
A$AP Rocky арестован в Швеции – выступление в России под угрозой
A$AP Rocky арестован шведской полицией за уличную драку. Всё началось с того, что двое молодых людей, которые по версии артиста пребывали в состоянии опьянения, пристали к команде Ракима и преследовали их четыре квартала, попутно приставая к проходящим мимо девушкам. Впоследствие завязалась словесная перепалка, и один из юношей ударил охранника Роки наушниками. В результате началась драка, и на видео попали кадры, как рэпер вместе со своими людьми избивает парней руками и ногами.
Теперь под угрозой выступление музыканта в России и Украине, так как Раким должен провести в Швеции ближайшие две недели до суда. Но критично не это, а то, что ему может угрожать тюремное заключение.
GONE.Fludd выпустил психоделический клип на «Сахарный Человек»
Несмотря на яркий запас песен, у GONE.Fludd всегда были какие-то проблемы с видеографией: клипы были не слишком выразительным и смотрелись бледно, в сравнении с работами коллег. Экранизация «Сахарного Человека» не только стала конкурентоспособным роликом, но и превратилась в объект для разборов на режиссерские отсылки к культовым фильмам. В клипе есть главные герои, сюжет и месседж, а само видео запросто воспринимается как короткометражка, во многом благодаря стильным визуальным приемам.
Post Malone сыграл ожившего зомби в клипе с Young Thug
Ещё одна видеоработа с сюжетом. Post Malone решил приблизиться к кинематографу ещё ближе и выпустил клип, который начинается как жестокий боевик, продолжается как томная драма и завершается, как старый добрый хоррор. Обязательно обратите внимание на Young Thug, который примерил на себя образ местной звезды в придорожном баре.
Lil Nas X совершил каминг-аут в последний день месяца Прайда
Для Lil Nas X наступил очень важный момент, когда он превратился в одну из самых больших звезд в шоу-бизнесе, и чтобы не рисковать своим главным секретом под прицелом желтой прессы или наглых папарацци, артист решил выдать свою тайну самостоятельно. Юноша ранее намекал на свою ориентацию, используя радужный градиент на обложке альбома, в клипах, и даже в одной из песен дебютного EP. Теперь он чист перед своими слушателями в момент большого триумфа.
deadass thought i made it obvious pic.twitter.com/HFCbVqBkLM
— nope (@LilNasX) 30 июня 2019 г.
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