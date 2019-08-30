Итоги недели: клип «бабушки», свежий сингл Loqiemean и треклист нового альбома Kanye

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Канье Уэст анонсировал новый альбом

В последнее время Канье Уэст появляется в социальных сетях лишь эпизодически, и про его жизнь мы узнаем из уст желтой прессы, либо при помощи инстаграма Ким Кардашьян. Там она и выложила треклист пластинки «Jesus Is King» – своеобразного синтеза из обновленной версии «Yandhi» и наработок музыканта во время тура «Sunday Service». Госпел-тематика, экспериментальные треки, вроде уже засвеченного «Water», и настоящий африканский дух – выходит всё это 27 сентября. Ждём!

Oxxxymiron ушел с Booking Machine

На выходных прошел второй Booking Machine Festival, который запомнится очевидцам на долгие годы. Дело в том, что CEO Booking Machine и, по сути, главный артист объединения, объявил о своем уходе как с должности управляющего, так и с должности исполнителя-подписанта. Oxxxymiron долгие годы был связан с BM, но, начиная с этой недели, он попросил не отождествлять дальнейшую деятельность букинг-агентства с собой.

Фрэшмен недели: Lil Tecca

Помимо самого факта, что Tecca наконец-то выпустил дебютную работу, следует поговорить про его успех на стриминговых платформах. Сингл «Ransom» уже на протяжении нескольких недель уверенно находится в первой десятке Apple Music, Spotify и других площадок, но песня абсолютно не похожа на тот трек, который способен конкурировать с условным «Old Town Road». Безусловно, часть успеха Lil Tecca скрывается в умении Коула Беннетта продвигать молодых звезд – так, благодаря цветастой картинке и статусу клипмейкера, Tecca стал очередным достижением в списке Беннетта.

A$AP Rocky выпустил «бабушку»

Впервые о треке «Babushka Boi» мы узнали ещё в первой половине 2019, когда Раким исполнил песню на одном из больших концертов в США. Дальше вы сами знаете что произошло: европейский тур, драка в Стокгольме, тюремное заключение и свобода. К освобождению он отнесся с некой долей иронии, приготовив для такого случая клип, в котором свиньи-полицейские охотятся за бандой Babushka Boi, в которую также входят и другие колоритные персонажи. В клипе роль одного из таких героев досталась близкому другу Роки ScHoolboy Q, а стилистика ролика не может не напомнить некоторые видео Тайлера.

Кстати, в тизере к клипу Роки использовал трэп-версию «Мурки», записанную российским битмейкером Padillion. Вот такой своеобразный коннект Ракима с нашим музыкантом.

Loqiemean выпустил песню, которую не послушать на стриминговых площадках

Неделей ранее в Telegram-канале артиста появилось сообщение, что он собирается выпустить песню, которую не будет никак монетизировать. Этот трек получился куда более личным, чем любая композиция с альбома «C.Э.А.»: музыкант погрузился в глубокую рефлексию, касающуюся детских страхов, мучительных воспоминаний и боязни снова потерять близких людей.

Pusha-T готовит очередную классику

Музыкант рассказал, что в данный момент записывает новый альбом, и снова все биты для релиза спродюсированы Канье Уэстом. В данный момент для пластинки создано 9 композиций, и похоже, что рэпер не собирается останавливаться. Есть версия, что альбом выйдет уже этой осенью, так как Пуша желает выпустить его как можно быстрее.

Sorry bro, I’m in Virginia Beach recording a masterpiece, again… — King Push (@PUSHA_T) 23 августа 2019 г.

Новый альбом Post Malone выходит в следующую пятницу

Очень неожиданный анонс, пришедший из социальных сетей Остина. «Hollywood’s Bleeding» пока не обзавелся какими-то важными деталями, но уже точно известно, какой именно релиз будет главным лидером чартов 6 сентября.