Итоги недели: альбом Канье Уэста, неизданный трек Хаски и школьная вечеринка в клипе Tyler, the Creator

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Канье Уэст выпустил альбом «Jesus Is King»

Самый обсуждаемый артист десятилетия, который постоянно провоцировал фанатов переносами релиза, наконец выпустил долгожданный «Jesus Is King». Изначально альбом должен был выйти 30 сентября, но релиз пришлось отложить из-за вечного перфекционизма Ye.

Но в этот раз всё было серьёзно: Канье впервые за год вернулся в социальные сети, дал два больших интервью, засветился на шоу Джимми Киммела и дал обещание, что пока не выйдет альбом, никто не ляжет спать. Помимо этого Уэст анонсировал еще один релиз — «Jesus Is Born» — это будет совместная работа с коллективом Sunday Service, которая выйдет к Рождеству.

Хаски засветил неизданный трек в новом клипе

Хаски выпустил экранизацию старого-доброго «Заново», разбавив происходящее фрагментом неизданной песни (трек с названием «Люцифер» был частью альбома «Евангелие от Собаки», успешно уничтоженного Дмитрием в прошлом году). Сейчас рэпер ведет работу над новым студийным проектом, о котором, к сожалению, пока ничего неизвестно.

Школьная вечеринка в свежем видео Тайлера

Тайлер по-прежнему горит желанием экранизировать все треки с альбома «IGOR» – самого успешного в его дискографии. Вслед за «A BOY IS A GUN», артист показал клип на песню «I THINK», танцевальный бэнгер с вокалом сестры Beyonce – Solange. Кроме того, музыкант заявил, что в этот Хэллоуин у всех будет возможность приобрести эксклюзивный костюм Игоря (счастливчик получает полный лук, не считая очков).

Эминем встречался с Секретной службой США из-за высказываний про Трампа

Buzzfeed сообщает, что в прошлом году Эминем и его юристы встречались с Секретной службой США (на днях издание получило 40-страничный отчет по итогам этой встречи). Оказалось, что сотрудник таблоида TMZ обратился к спецслужбам, увидев в высказываниях Эминема угрозу Дональду Трампу и его дочери Иванке. Это заинтересовало представителей власти и они назначили очную встречу с рэпером, по итогам которой было решено не передавать дело в прокуратуру. Эминем критиковал Трампа с момента его избрания, а также выпустил знаменитый 4-минутный фристайл, в котором подробно объяснил, почему не согласен с политикой американского лидера.

Внезапное возвращение Фрэнка Оушена

Самое неожиданное событие недели — камбэк энигматичного артиста с первой за два года сольной песней. В последний раз мы слышали Фрэнка на альбоме «Astroworld»: тогда он остался недоволен своим вокалом и чуть не поругался из-за этого с Трэвисом Скоттом. В последнем интервью музыкант рассказал о своем интересе к клубной сцене 80-х, после чего провел первую квир-вечеринку в сопровождении новых треков.

Кроме того, Фрэнк вернул радиошоу Blonded и презентовал на нем свежий сингл «DHL». Странная обложка трека как бы намекает на будущий 13-трековый альбом – ровно столько силуэтов на ней изображено.

Саша Скул рассказал о борьбе с болезнью, выпустив клип

В этом году Саша Скул получил страшный диагноз – лимфома. Он откровенно рассказывает о течении болезни и борьбе с ней в своей группе ВКонтакте. Сашу поддержали многие артисты, устроив благотворительный концерт и направив собранные средства на его лечение.

1 ноября у Скула выходит альбом, в преддверии которого он выпустил ужасающе мрачный клип к новому синглу.

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