Итоги недели: камбэк Грибов, фильм Хаски и сайферы XXL

Начинаем с главной сенсации на отечественной сцене – группа Грибы вернулась после двухгодового затишья, но на этот раз в виде дуэта и с названием Grebz. 4atty и Симптом на месте, а вот Юрия Бардаша, сосредоточившего внимание на сольном творчестве, нет.

Никуда не делся фирменный уличный звук, остались все те же агрессивные образы, но все равно до конца не понятно, смогут ли ребята найти у слушателей тот же интерес, который был прикован к их дебютному альбому.

Пока правоохранительные органы Швеции ведут расследование злополучного дела A$AP Rocky, Дональд Трамп возвращается с печальными новостями – ему не удалось повлиять на ситуацию. Шведские чиновники, при всем своем авторитете, не желают вмешиваться в правосудие, так как считают, что закон един для всех.

И хотя президент США показывает в Twitter свое огорчение по этому поводу, конгрессмены считают, что это исключительно имиджевый ход – таким образом Трамп наращивает себе рейтинг на будущие выборы.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2019 г.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2019 г.

Tay-K получил 55 лет лишения свободы

Ещё одно событие, связанное с тюрьмами. Обещаем, последнее в нашем материале. Юный рэпер Tay-K получил 55-летний тюремный срок за убийство и вооруженное нападение в составе банды. Заслуженно или нет – решать не нам.

Свой единственный хит «The Race» парень записал, сбежав из-под домашнего ареста. Все уже тогда понимали, что ничем хорошим для рэпера это не закончится. Теперь он сможет записать свой следующий хит не раньше новых семидесятых.

Двойной удар из Казахстана

В полночь на пятницу прогремело сразу два выстрела от исполнителей из Казахстана. Во-первых, новый трек выпустил Масло Черного Тмина, чей дебютный альбом вышел только две недели назад. Айдын продолжает читать грубый хип-хоп, используя джазовый бит с сэмплами живых инструментов.

Во-вторых – очередная новинка от Скриптонита, но на этот раз в составе Gruppa Skryptonite. Это первый раз, когда его мультиинструментальный проект фитует с другими артистами — в треке поучаствовал 104 и T-Fest. Сам трек был презентован слушателям еще весной на одном из концертов Адиля.









Хаски выпустил фильм «Люцифер»

Получасовой фильм «Люцифер» – отрывок из жизни Дмитрия Кузнецова, который осознанно выбрал путь рэп-артиста, став магнитом для журналистов, слушателей и войны. Пусть «Люцифер» и начинается с кадров настоящих боевых действий, все дальнейшие события, показанные в фильме повествуют уже о внутреннем конфликте человека и творца.

В течение 30 минут Хаски рассказывает о том, почему не вышел альбом «Евангелие от Собаки», как он планировал прошлогодние перформансы и что помогает ему быть верным себе.

Kid Cudi стал автором нового мультфильма на Netflix – альбом в следующем году

Netflix уверенно наращивают себе базу зрителей в абсолютно разных областях. От большого кино и крупнобюджетных сериалов до мультсериалов-антологий и полноценного аниме. Помимо звездных режиссеров к проектам также привлекаются деятели из других отраслей поп-культуры, например, рэпер Kid Cudi, который не только напишет и озвучит свой первый мультсериал на этой платформе, но и напишет к нему саундтрек, который и станет его следующим альбомом.

Взрослый мультсериал «Entergalactic» выйдет в следующем году.

Entergalactic will be something you’ve never experienced. I promise it’ll be a fun ride. Lot of good friends involved. Great songs too! The cast is coming together. I know a year from now seems like forever but itll be here before u know it! — The Chosen One (@KidCudi) 22 июля 2019 г.

Фрэшмены XXL отчитались перед зрителями сайферами

Традиционная для формата XXL рубрика с сайферами всегда дарила нам возможность посмотреть, как могут вести себя недавно познакомившиеся друг с другом артисты на одном бите.

Именно эти ролики и подводили итоги всей развернутой кампании для продвижения молодых артистов. И в 2019 году у рэперов, которым пророчат славу, всё получилось просто на ура.