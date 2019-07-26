Итоги недели: камбэк Грибов, фильм Хаски и сайферы XXL

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Возвращение группы Грибы в новом виде

Начинаем с главной сенсации на отечественной сцене – группа Грибы вернулась после двухгодового затишья, но на этот раз в виде дуэта и с названием Grebz. 4atty и Симптом на месте, а вот Юрия Бардаша, сосредоточившего внимание на сольном творчестве, нет.

Никуда не делся фирменный уличный звук, остались все те же агрессивные образы, но все равно до конца не понятно, смогут ли ребята найти у слушателей тот же интерес, который был прикован к их дебютному альбому.

«Спасти рядового Роки» – завязка на 2 сезон

Пока правоохранительные органы Швеции ведут расследование злополучного дела A$AP Rocky, Дональд Трамп возвращается с печальными новостями – ему не удалось повлиять на ситуацию. Шведские чиновники, при всем своем авторитете, не желают вмешиваться в правосудие, так как считают, что закон един для всех.

И хотя президент США показывает в Twitter свое огорчение по этому поводу, конгрессмены считают, что это исключительно имиджевый ход – таким образом Трамп наращивает себе рейтинг на будущие выборы.