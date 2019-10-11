Итоги недели: новый клип Хаски, слитый альбом Desiigner и сложный выбор 6ix9ine

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Хаски выпустил сиквел трека «7 октября»

Сингл с таким же названием выходил у Димы 8 лет назад. На этот раз песня появилась в паблике артиста за 10 минут до полуночи с комментарием: «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел». Текст песни пестрит отсылками к российским реалиям («новые дворяне в погонах ФСБ», «готовлю себе кофе по-лубянски», «сотни филиалов Кущевки»), а клип неизбежно вызывает ассоциацию со знаменитым произведением Оскара Уайльда. Однако в случае Хаски портрет отражает состояние не одного человека, а целой системы.

Desiigner попросил лейбл о расторжении контракта и слил собственный альбом

Конфликт Desiigner с руководством лейбла G.O.O.D. Music достиг своего пика. Пока Канье Уэст и Pusha-T активно работают над новыми треками, Desiigner не может выпустить давно записанный материал. После успеха «Panda» (хита, поставившего Сидни в один ряд с мировыми звездами) белая полоса в его жизни сменилась на черную: за последние три года у него вышло только два небольших релиза.

В этом месяце артист обратился к лейблу с просьбой расторгнуть контракт, после чего в сети появился его новый альбом, озаглавленный «Fuck G.O.O.D».

Слитый релиз вряд ли пойдет рэперу на пользу – слушатели не испытали восторг от услышанного, да и на верхушке Def Jam и G.O.O.D Music вряд ли оценили такой поступок.

6ix9ine собирается продолжить рэп-карьеру после выхода из тюрьмы

По слухам, Текаши уже подписал многомиллионный контракт с лейблом на выход двух альбомов. При этом один из релизов будет полностью на испанском языке.

Рэпер уверен, что после выхода на свободу он станет еще популярнее. Финальное слушание по делу 6ix9ine состоится 18 декабря, и, судя по различным инсайдам, вероятность освобождения действительно велика. Однако если Даниэль захочет продолжить карьеру и откажется от программы защиты свидетелей, ему будет грозить серьезная опасность. Напоминаем, в сентябре он дал показания против бывших коллег и участников банды Nine Trey.

Иван Дорн посвятил клип проблеме вымирания птиц

Яркий видеоролик, над которым работали 12 разных иллюстраторов в авторских техниках, призван привлечь внимание к пагубной деятельности человека и вымиранию птиц в разных уголках мира.

Если бы артисты чаще поддерживали подобные инициативы, важность экологических проблем не вызывала бы вопросов.

У Iroh вышел альбом «Барная Миля»

Участник объединения Glam Go Gang! выпустил альбом в жанре меланхоличного трэпа. С точки зрения звучания он мало отличается от предыдущих работ Iroh, вышедших за последние два года. Тем не менее, соратник GONE.Fludd продолжает совершенствовать свой стиль, причем без посторонней помощи.

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