Итоги недели: альбомы GONE.Fludd, Grebz, Смоки Мо и номинанты на премию «Грэмми»

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Альбом недели — «Одиночная психическая атака»

Перед тем, как выпустить новый релиз, GONE.Fludd анонсировал два больших концерта, намеченных на осень следующего года. Это значит, что в 2020-м фанатов артиста ждет много сюрпризов.

«Одиночная психическая атака» звучит как прощание со старым собой — не зря Саша состриг свои дреды после выхода альбома.

Grebz выпустили полноформатный дебютный релиз

Дуэт без Юрия Бардаша смело перенес идеи из невышедшего «Дома на колёсах, ч.2» в свой первый альбом, совместив прямую бочку, хулиганский дух и строчки, от которых становится либо стыдно, либо смешно. При этом релиз сложно назвать единым целым — эта мысль вряд ли покинет вас до конца 17-трекового проекта.

Объявлены номинанты на «Грэмми-2020»

Борьба за «Грэмми» в категории «Альбом года» будет жесткой, но обойдется без хип-хоп-артистов. Единственным представителем этого жанра, попавшим в список номинатов, стал Lil Nas X. И это несмотря на то, что у него нет полноценного альбома — только EP, и запомнился он в основном синглами.

17-летняя Billie Eilish, которая стала самым молодым музыкантом, претендующим на награды, представлена сразу в шести номинациях, включая «Лучшая запись года», «Альбом года» и «Песня года». В категории лучших рэп-альбомов поборются Dreamville, Meek Mill, 21 Savage, Tyler, the Creator и YBN Cordae.

Полный список номинаций и претендентов можно посмотреть здесь.

Новый альбом Stormzy выйдет в декабре

Любимый грайм-артист Адель (после Скепты) собирается выпустить новую пластинку «Heavy Is The Head» через 3 недели — 13 декабря. Хотя грайма в творчестве Stormzy осталось не так уж и много, сам он, кажется, стал куда ближе к корням. Например, на обложке он держит бронежилет, расписанный Бэнкси, а лид-сингл «Vossi Bop» — жесткий боевик без намека на попсу.

Denzel Curry снял клип наоборот

Кто-то сразу вспомнит фильм Кристофера Нолана «Помни», события которого развиваются в обратном порядке, — вполне оригинальная идея для клипа, демонстрирующего скоротечность жизни. Хочешь оригинально показать движение вперёд? Дай задний ход.

«Стейкхаус» — второй за год альбом Смоки Мо

Мы уже писали, что Смоки чуть было не назвал новый проект продолжением культового «Кара-тэ», и, судя по всему, передумал в последний момент. И это хорошо — не факт, что новый альбом заслужит такие же дифирамбы. Тем не менее, «Стейкхаус» — очень личная работа, признание в любви вдохновителям и учителям.

И другие важные новости прошедшей недели: