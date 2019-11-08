Итоги недели: альбом FKA twigs, трек Oxxxymiron и коллаб Хаски с White Punk

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить
Текст: Александр Куликовский
Альбом недели – «Magdalene» от FKA twigs
Главная дива британской арт-поп-сцены выпустила новый студийный проект, который получил самую высокую оценку от Pitchfork за весь 2019 год (такая же оценка досталась альбому Ланы Дель Рей) — 9,4 балла.
Это трогательная, уверенная и умная работа с утонченным звучанием и крайне неординарным продакшеном, созданным мастерами электронной сцены.
Новый трек Oxxxymiron для 17 Независимого
Несмотря на заданную судьями тему «Ветер перемен», Мирон не стал пускаться в абстрактные рассуждения, превратив трек в политическое высказывание. Песня записана от имени участника «московского дела» Самариддина Раджабова с использованием его выступлений в суде и диктофонных записей.
Так это объяснил сам Мирон:
Хаски законнектился с White Punk
Если на прошлой неделе титул самой странной коллаборации принадлежал тандему Трилл Пилла, Егора Крида и Моргенштерна, на этой неделе он достался совместному синглу White Punk и Хаски. И дело не в составе, а в содержании трека: Хаски, кажется, выдал свой самый странный парт за последние годы.
GONE.Fludd объявил дату выхода нового альбома
22 ноября, а это уже через две недели, выйдет первый в 2019 году релиз Gone.Fludd «Одиночная психическая атака».
Анонс подкреплен новым синглом «Проснулся в темноте», который составил компанию ранее вышедшему трибьюту «Секретным Материалам» — «Humansuit».
Шведский сэдбой Yung Lean вернулся
Лэндоер пока что обходится без больших анонсов, предпочитая выпускать единичные синглы об одиночестве. В его новой песне «Blue Plastic» громкий электронный бит гармонично сочетается с приглушенным вокалом — такую стилистику Yung Lean уже использовал в своем гаражном сайд-проекте jonatan leandoer127.
Саша Скул вылечился от рака
Спустя неделю после выхода альбома «Nigredo» Саша Скул объявил, что вылечился от лимфомы.
История Скула в этом году — одна из самых интересных и страшных одновременно. В начале 2019 по сети поползли слухи, что Саша умер. Через несколько месяцев его госпитализировали и поставили неутешительный диагноз, после чего рэперы провели большой благотворительный концерт в его поддержку. Судьба Скула могла сложиться по-разному, но, к счастью, ему удалось победить болезнь.
И другие важные новости прошедшей недели:
- Thrill Pill выпустил новый альбом «Откровения»
- Big Baby Tape вновь ворвался на вершину Genius с новым бэнгером
- МС Сенечка дарит море ностальгии с проектом «1989»
- Пионер клауд-рэпа Clams Casino выпустил новый релиз
- Вышел камбэк-альбом группы Marselle