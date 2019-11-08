Итоги недели: альбом FKA twigs, трек Oxxxymiron и коллаб Хаски с White Punk

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Альбом недели – «Magdalene» от FKA twigs

Главная дива британской арт-поп-сцены выпустила новый студийный проект, который получил самую высокую оценку от Pitchfork за весь 2019 год (такая же оценка досталась альбому Ланы Дель Рей) — 9,4 балла.

Это трогательная, уверенная и умная работа с утонченным звучанием и крайне неординарным продакшеном, созданным мастерами электронной сцены.

Новый трек Oxxxymiron для 17 Независимого

Несмотря на заданную судьями тему «Ветер перемен», Мирон не стал пускаться в абстрактные рассуждения, превратив трек в политическое высказывание. Песня записана от имени участника «московского дела» Самариддина Раджабова с использованием его выступлений в суде и диктофонных записей.

Так это объяснил сам Мирон:

Понятно, что я замутил это, чтоб голос чувака, которому ни за что ломают жизнь, услышала куча людей. Это «Буриме» получилось из-за системы писем ФСИН, с помощью которой можно за пару минут послать письмо любому заключенному в России. Многие из них, как фигуранты «московского» и подобных дел, ожидают или отбывают срок чисто за взгляды. Я уверен, что за это сажать нельзя. Если вы считаете так же, то я передаю вам эстафету, которую получил от Самара.





Хаски законнектился с White Punk

Если на прошлой неделе титул самой странной коллаборации принадлежал тандему Трилл Пилла, Егора Крида и Моргенштерна, на этой неделе он достался совместному синглу White Punk и Хаски. И дело не в составе, а в содержании трека: Хаски, кажется, выдал свой самый странный парт за последние годы.





GONE.Fludd объявил дату выхода нового альбома

22 ноября, а это уже через две недели, выйдет первый в 2019 году релиз Gone.Fludd «Одиночная психическая атака».

Анонс подкреплен новым синглом «Проснулся в темноте», который составил компанию ранее вышедшему трибьюту «Секретным Материалам» — «Humansuit».





Шведский сэдбой Yung Lean вернулся

Лэндоер пока что обходится без больших анонсов, предпочитая выпускать единичные синглы об одиночестве. В его новой песне «Blue Plastic» громкий электронный бит гармонично сочетается с приглушенным вокалом — такую стилистику Yung Lean уже использовал в своем гаражном сайд-проекте jonatan leandoer127.

Саша Скул вылечился от рака

Спустя неделю после выхода альбома «Nigredo» Саша Скул объявил, что вылечился от лимфомы.

История Скула в этом году — одна из самых интересных и страшных одновременно. В начале 2019 по сети поползли слухи, что Саша умер. Через несколько месяцев его госпитализировали и поставили неутешительный диагноз, после чего рэперы провели большой благотворительный концерт в его поддержку. Судьба Скула могла сложиться по-разному, но, к счастью, ему удалось победить болезнь.





И другие важные новости прошедшей недели: