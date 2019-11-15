Итоги недели: релизы Дельфина, Скриптонита, DJ Shadow и других

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

104 и Скриптонит выпустили joint-EP

4 трека концентрированного казахского стиля при участии Вандер Фила, Kali, Truwer и Lucaveros. В последние месяцы Скриптонит уделяет много внимания продвижению артистов Musica36, а совместные треки — лучший способ открыть публике новые имена.

По слухам, в скором времени Адиль выпустит сольник — это будет первый альбом музыканта с момента выхода «Уробороса» в декабре 2017 года. В сети, кстати, можно найти тизеры пластинки, которые Скриптонит выкладывал в Instagram.

У Дельфина вышел семитрековый альбом «КРАЙ»

Песни Андрея Лысикова всегда ретранслировали настроение масс, но чем дальше в лес — тем угрюмее становилась его музыка. Сейчас это жесткий индастриал, дополненный фирменным поэтическим слогом, от которого веет антиутопией и сильной обеспокоенностью происходящим в мире.

Егор Крид показал клип на второй раунд 17-го Независимого

Остроумные панчи и отсылка к недавней политической акции Оксимирона — кажется, Егор Крид чувствует себя гораздо увереннее без контракта с Black Star.

К сожалению, пока это никак не отражается на сольном творчестве: Крид записывает такие же песни, как и во время сотрудничества с лейблом Тимати, и не стремится к экспериментам. (Леван Горозия, напротив, после ухода с Black Star заметно преобразился — его трек на второй раунд 17-го Независимого звучит не менее уверенно.)

Вернулся родоначальник трип-хопа — DJ Shadow

Его 26-трековый двойной альбом «Our Pathetic Age» — по сути трибьют самому себе. Чего стоит хотя бы гостевой список релиза, в котором отметились не менее десятка культовых хип-хоп артистов: Pusha-T, дуэт Run The Jewels, Nas, Dave East и другие рэперы, чья музыка никогда не зависела от моды и трендов. Первый диск — чистые инструменталы, эдакий музыкальный фристайл.

Ещe один огромный альбом. На этот раз от T-Fest

22 сольных трека — доказательство творческой самостоятельности Кирилла: каждая песня с альбома, включая слова и аранжировки, написана им самим. Приятно наблюдать, как музыкант перевоплощается в продюсера — только при таких условиях возможно полное погружение в материал.

Курьез недели: Дрейка освистали на фестивале Тайлера

Секретным хэдлайнером ежегодного фестиваля Camp Flog Gnaw стали сразу три музыканта: A$AP Rocky, Lil Uzi Vert и Дрейк. Выступление последнего наделало больше всего шума: самого популярного артиста освистали, а когда он спросил, стоит ли ему продолжать, люди громко загудели. После этого музыкант покинул сцену.

Причина такого поведения толпы в следующем: публика ждала появления Фрэнка Оушена, которого долгие годы связывает дружба с Тайлером. На это намекала и повышенная активность Фрэнсиса, выпустившего две новые песни за последний месяц (это больше, чем за весь 2018 год!). Так или иначе, Тайлер не одобрил реакцию публики и был очень огорчен, что участие в его фестивале самого рейтингового артиста обернулось провалом.

И другие важные новости прошедшей недели: