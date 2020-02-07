Итоги недели: релиз Denzel Curry, клип Joji и камбэк Nicki Minaj

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

Denzel Curry выпустил новый релиз под биты Kenny Beats

Вчера Дензел и Кенни разыграли подписчиков, поссорившись в эфире Instagram (Карри даже пообещал прийти к продюсеру в студию и всё разгромить). Но в итоге всё закончилось хорошо — на канале рэпера появился короткометражный фильм с анимационными экранизациями песен с нового EP «Unlocked». Вместе с Кенни им удалось ненадолго вернуть дух эры Datpiff, когда релизы были проще и веселее, а ещё распространялись совершенно бесплатно.

Jay Electronica анонсировал выход дебютного альбома

Старина Джей все эти годы занимался непонятно чем. В 2012 году на лейбле Roc Nation должен был выйти его дебютный альбом при участии Kanye, JAY-Z и Diddy, но дальше синглов дело не пошло. Позже он вступал в различные биффы с Эминемом и Кендриком, сгонял в тур, принял ислам, вел какую-то подпольную деятельность, а его альбом превратился в миф.

Но сегодня он прервал молчание и анонсировал релиз, записанный за 40 дней. Выходит всё это дело в марте, среди коллабораторов отмечен пока только JAY-Z. Мир медленно сходит с ума, и мы не удивимся, еслидействительно услышим легендарный «Detox».

Meek Mill вернулся с совместной песней с Justin Timberlake

Карьера Meek Mill пошла в гору после того самого биффа с Drake. Сейчас он один из самых обсуждаемых рэперов в стране, и большую роль в этом сыграл его арест и последующие коррупционные скандалы. Сегодня вышел совместный трек Meek Mill и Justin Timberlake, и это типичный поп-рэп с драматичным видеорядом.

А его бывшая девушка Ники Минаж, похоже, возобновила карьеру

Когда Минаж обручилась со своим бойфрендом, она сразу объявила о завершении музыкальной карьеры. И вот мы в очередной раз убедились в главном правиле хип-хопа — не верить рэперам. Новый трек выпущен после скандала, связанного непосредственно с Meek Mill: Ники публично поссорилась с ним в одном из магазинов, а позже обменялась с ним любезностями в сети.

Айсултан Сеитов снял новый клип для Joji

Айсултан продолжает покорять Запад — на этот раз он снял клип для Джорджа Миллера. Выходец из 88-rising удивил не меньше: он явно поработал с педагогом по вокалу и начал петь гораздо качественнее, чем на дебютном EP. Многим стоит поучиться.