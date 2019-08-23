Итоги недели: свежий альбом Brockhampton, «Панк» в интерпретации Young Thug и сериал от Vince Staples

Главные музыкальные новости, которые вы не должны пропустить

Текст: Александр Куликовский

BROCKHAMPTON выпустили новый альбом «GINGER»

Это самая неторопливая работа бой-бэнда, выпущенная после триумфального «Iridescence», с которым ребята завоевали Billboard. В 12-трековом альбоме преобладают личные темы и меланхоличный настрой, что вполне гармонирует с ранним материалом команды. Главным шок-фактором стало присутствие на пластинке британского рэпера Slowthai – ему выделили отдельный трек-интерлюдию.

Планы группы пока держатся в секрете, но точно известно одно: Brockhampton на этом не остановятся. По слухам, они «должны» лейблу еще как минимум 4 альбома в ближайшие год-два.

Billie Eilish прервала бесконечный цикл «Old Town Road»

Главная песня года, придуманная рэпером-ковбоем Lil Nas X, удерживала лидерство в американских чартах на протяжении практически шести месяцев. Ей удалось побить коммерческий рекорд Дрейка и даже сместить с первого места песню Мерайи Кэри. Но у любой истории есть конец, и сказ об одиноком ковбое – не исключение.

Внезапно первенство у «Old Town Road» отобрал не свежий хит, а весенняя композиция Билли Айлиш «bad guy». Очевидно, что разрыв был небольшим, так как пиарщики певицы опомнились в самый последний момент. Они опубликовали сразу несколько видео с «bad guy», включая новый вертикальный клип.

Анонс фильма про Трэвиса Скотта для Netflix

Travis Scott давно достиг статуса мировой суперзвезды. Каждый его клип собирает многомиллионные просмотры, альбомы продаются успешнее, чем у других артистов, а к его жизни приковано внимание таблоидов и желтой прессы.

«Look Mom I Can Fly» – документальный фильм, который будет выпущен в обозримом будущем специально для Netflix. Вероятнее всего, он расскажет о творческом пути, который проделал Жак: от подмастерья Канье Уэста до одной из главных звезд на планете.

Шоу-альбом от Vince Staples

Проект буквально называется «Шоу Винса Стэйплза», и в нем не происходит ровным счетом ничего, что можно было бы назвать сюжетом. По всей видимости, артист собирается выпускать синглы с грядущего альбома, сопровождая каждый очередной серией шоу. Похоже, Винс обратился к методу Дональда Гловера, использованному в сериале «Атланта». Не исключено, что в итоге экранизацию получит каждый трек с альбома.

Осенью Young Thug выпустит альбом «Punk»

«So Much Fun» стал наиболее успешной пластинкой в карьере Таггера, и это заметно подстегнуло его творческий голод. Осенью он планирует выпустить новый релиз с говорящим названием «Punk», но панка в привычном понимании этого слова будет немного. Таким названием Young Thug подчеркивает свою смелость, так как альбом будет очень личным и трогательным. Именно этот релиз он хочет подать слушателям как настоящий хип-хоп.

Кстати, примерно в те же сроки должен выйти его совместный проект с Juice WRLD.

Трэп-музыка недели: «Ghetto Lenny’s Love Songs»

Это новый студийный альбом бруклинского музыканта SAINt JHN, который в скором времени вновь посетит Россию с концертами. Его трэп – чувственная и утонченная музыка, в которой доминирует чистый вокал и строгий интеллигентный флоу. Хочется верить, что после появления на альбоме Бейонсе, записанном к премьере «Короля Льва», на Сент-Джона обратит внимание более широкая аудитория.

И другие важные новости прошедшей недели: