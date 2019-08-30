Хитмейкер Lil Tecca представил дебютный LP

Lil Tecca — подписант Republic Records и автор сингла «Ransom», который уже успел стать большим хитом. Трек принес 17-летнему рэперу из Нью-Йорка место в топ-5 чарта Billboard, десятки миллионов стримов и ремикс от Juice WRLD. Кроме того, далеко не последнюю роль в успехе Tecca сыграл клипмейкер Коул Беннетт, на канале которого вышло видео «Ransom».

«Я не перестаю удивляться происходящему в моей жизни», — рассказал Tecca в интервью Billboard. «Все может измениться в любой день, поэтому я просто стараюсь находиться в потоке. Мои последние четыре песни попадали в топ SoundCloud, поэтому я сделал то, что должен был сделать — дропнул клип на «Ransom», самый хайповый трек из всех».

Tecca решил не терять времени даром и выпустил дебютный проект «We Love You Tecca», на котором можно найти тот самый ремикс на «Ransom» от Juice WRLD.