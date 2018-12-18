«99EP» — новый релиз московского рэпера WASABI

Молодой исполнитель WASABI выпустил релиз «99EP», на котором отметились KRESTALL / Courier и экс-представители объединения Bound — OFFMi и Marco-9. Кроме того, в записи мини-альбома приняли участие продюсеры OG Prince и Idashkin. По словам WASABI, он не придерживался единой концепции, так как стремился показать себя «универсальным солдатом», умеющим маневрировать между взрывным хип-хопом и меланхоличным R&B.

«99EP — это довольно разнообразный релиз, в котором я попытался повысить качество своего материала и поэкспериментировать со звучанием. Кажется, у меня получилось выйти как минимум на тот уровень, который не стыдно показать за пределами своего гугл-диска», — отметил WASABI, комментируя релиз для STUDIO 21.

В ближайшее время WASABI представит клип на один из треков с «99EP», снятый под руководством режиссера объединения ART SQUAD Ильи Горячего. Как отметил сам артист, их целью было создать уникальную визуализацию без каких-либо референсов.



