Warner Music Group заключили контракт с музыкальным генератором

Приложение Endel, созданное в декабре 2017 года, генерирует музыку для расслабления и концентрации, подстраивается под биологические часы слушателя и основывается на простых естественных звуках.

Два месяца назад Warner Music Group заключили сделку с приложением на 20 альбомов, и теперь 5 из них доступны на стриминговых сервисах в категории «Сон» (Clear Night, Rainy Night, Cloudy Afternoon, Cloudy Night и Foggy Morning).

«Наша идея заключалась в том, чтобы сделать адаптивную и меняющуюся в реальном времени звуковую среду. Представители Warner предложили поработать над альбомами, и мы согласились в качестве эксперимента. Никто не откажет лейблу вроде Warner», — рассказал один из разработчиков приложения Дмитрий Евграфов в интервью Rolling Stone.

Основатель Endel Олег Ставицкий отмечает, что программисты и композиторы числятся в авторах песен, но лишь технически, поскольку все альбомы создаются нажатием одной кнопки.