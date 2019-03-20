Обвинитель Майкла Джексона прокомментировал свое участие в «Leaving Neverland»

Уэйд Робсон — один из молодых людей, якобы пострадавших от домогательств Майкла Джексона, — заявил, что не имеет отношения к падению продаж музыки поп-короля. «У меня нет морального права заставлять кого-либо не слушать его альбомы», — заявил он TMZ. «Я не делаю этого из-за личного опыта, но вообще это выбор каждого». Робсон также отметил, что в фильме «Покидая Неверленд» старался поднять более важный вопрос: «Я хотел, чтобы люди в целом задумались, кому и в связи с чем они поклоняются. Так что это больше, чем просто история Майкла Джексона».

«Покидая Неверленд» — это документальный фильм о том, как Майкл Джексон вступал в сексуальные контакты с несовершеннолетними и тщательно скрывал это от общественности. Он основан на интервью двух предполагаемых жертв — Джимми Сейфчака и Уэйда Робсона. После выхода фильма дочка певца — Пэрис Джексон — пыталась покончить с собой, и таблоиды сразу же связали это с обвинениями в адрес ее отца. Тем не менее, источники, близкие к Пэрис, утверждают, что это была не попытка суицида, а трагическая случайность, после которой девушку пришлось госпитализировать.