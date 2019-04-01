Vogue Drop c Ксюшей Дукалис: сумки-ожерелья, кулоны-вибраторы и другие модные новинки минувшей недели

Секс-атрибутика становится трендом, Nike выпускает сникеры ко дню марихуаны, а продажи H&M продолжают падать — об этих и других новостях рассказала Ксюша Дукалис в своем новом материале.

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Прибыль H&M снова упала

Первые месяцы 2019 для шведского гиганта оказались менее денежными, чем ему бы хотелось: продажи упали на 17 процентов, дав рекордно низкие квартальные показатели за последние 18 лет.

Почему так? Причин несколько. Во-первых, онлайн-магазины наступают, а конкуренты демпингуют цены. H&M планирует уменьшить присутствие в Европе, где соревновательность выше (закроются 50 магазинов), и разрабатывать другие рынки.

Во-вторых, фаст-фешн и масс-маркет входят во все более и более тяжелые для них времена. Тренд на экологичность и разумное потребление идет вразрез с позициями кампаний «производи больше, дешевле, быстрее».

Тренды

Секс-атрибутика как модный аксессуар

Сначала Vetements снял табу с гриндеров и не только, эстетизировав нарко-культуру. Новый тренд — хватит бояться секс-игрушек. Сразу несколько брендов идут по пути «чтобы не стесняться, надо показаться». Подвески-вибраторы, кольца-массажеры, стильные браслеты-наручники и не только — все, что раньше пряталось в тумбочке, теперь на глазах у публики.

Кулон-вибратор от Crave, 69$

Бандаж от Bijoux Indiscrets, 30$

Кольцо от Wisp, ~800$

Сумки-ожерелья

Длинные цепочки или ремешки, миниатюрность самой сумки — два составляющих нового тренда. Законодатель мод в данном случае безоговорочно Jacquemus. Подчеркнуть талию или освободить руки — вариантов много, так что ждем свежие стритстайлы.

Релизы и коллаборации

Nike Dunk ‘Dog Walker’

Красавцы посвящены одноименному сорту травы, так что релиз 20-го апреля весьма уместен.

Московский бренд «Кружок» сделал все, чтобы я влюбилась в коллекцию: светлые тона, отсылки к архитектуре, в частности конструктивизму, фактурные ткани, оверсайз.