Vogue Drop c Ксюшей Дукалис: распродажа от Канье, мода для собак и принты с Пикачу

Ксюша Дукалис продолжает следить за тем, что происходит в мире моды. В этот раз она расскажет о распродаже новеньких Yeezy, брендовой одежде для домашних питомцев, флешмобе #myhandbagatemyshoes и многом другом.

News

Yeezy Lemonade Stands от Канье Уэста и Adidas

Самая добрая новость — Канье и Adidas устроили распродажу выходного дня с обычными семьями и открыли по всей Америке придорожные стенды, где можно было приобрести новые Yeezy Boost 700. Цена пары — $300, а все вырученные средства передали NAMI — Национальному союзу по борьбе с ментальными заболеваниями.

Galeries Lafayette, крупнейший французский торговый дом, сделали ребрендинг и обновили логотип

Теперь он лаконичнее и плотнее, что полностью соответствует последним трендам в сфере. Спрос на витиеватые сложные лого прошел, компактность и простота — вот про что 2019 год.

Тренды

Брендовая одежда для собак

Сначала модные дома поняли, что одежда для детей — это выгодно. Дайте мамам поиграть в люкс-барби со своим ребенком и одеть ее в тотал-лук Dolce&Gabbana — прибыль, посты в Instagram, умиленные вздохи.

Но миллениалы не торопятся заводить детей, зато домашние животные, в частности собаки, успешно стали их объектом заботы.

Poldo Dog Couture делают коллабы с Mocler, Very Important Puppies — c Heron Preston, а нормкор бренд Hemsmith выпустил футболку для четвероногих. Даже псы выглядят лучше, чем мы.

Hemsmith

Poldo Dog Couture x Mocler

Very Important Puppies x Heron Preston

Релизы и коллаборации

Мерч Billie Eilish x Takashi Murakami

Apple music впервые выпустили мерч — футболки и худи по мотивам клипа Billie Eilish «you should see me in a crown» созданного Takashi Murakami разработал известный стритвир-дизайнер Don C.

Adidas x Pokémon

Хоть Pokémon GO канул в лету, Пикачу и компания навсегда с нами: в сердцах или в маркетинге. Дата релиза кед пока не объявлена, но стоит ориентироваться на выход фильма «Детектив Пикачу».

21 Savage x Nike Air More Money

Кинжалы ранят в самое сердце, как и вся история про 21 и отсутствие визы.

Мода в интернетах

Набирает обороты флэшмоб #myhandbagatemyshoes от стилистки Сюзан Коллер. Суть — снять свою обувь в сумке. Очень жду появления ребят, которые сфотографируют лапти в авоське, потому что пока это очевидный кампейн Bottega Veneta.