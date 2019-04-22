Vogue Drop с Ксюшей Дукалис: шоколадные бюсты, мерч Kid Cudi и велоконь для хайпбистов

В свежем выпуске Vogue Drop с Ксюшей Дукалис — новый фотосет Rihanna для австралийского Vogue, презентованный на Coachella мерч Kid Cudi, белоснежный велосипед от Dior и культовая модель Грейс Джонс, занятая изготовлением шоколадных копий себя.
News
Nike и Nordstrom вместе открыли мужской концепт-стор
Находится он в Нью-Йорке, модельный ряд обещают менять каждый месяц. А еще доставлять купленные кроссовки внутри города в течение 3 часов — звучит магически.
Это шестой бутик Nike, пять прошлых были женскими. При изучении интерьера и коллекций хочется, конечно, начать монолог про унисекс.
Съемки
Rihanna для Vogue Australia, Май 2019
Два пальто (в Австралии сейчас глубокая осень), мужской пиджак Louis Vuitton в сочетании с бра из Savage x Fenty, Marc Jacobs и Olivier Theyskens, Alexander McQueen — лишь часть луков из ее съемки для Vogue.
Релизы
Kid Cudi x Cactus Plant Flea Market
Мерч дропнули на Coachella: заигрывания с религией менее явные, чем у Канье, но есть. Если верите в удачу, можете попробовать успеть заказать тут https://shop.kidcudi.com/
Dior Men x Bogarde
Не шмотом единым! Если вам импонирует звание короля велосипедных дорожек, этот белоснежный конь для вас. Монограммы, как на кедах Dior B23, перламутр — Ким Джонс, ну почему вы сделали их всего 150?
Nike x General Public, релиз 26 апреля
Мода в интернетах
Просто оставлю здесь культовую модель Грейс Джонс, занятую созданием своих шоколадных копий
А также передаю привет всем фанатам «Игры престолов» с off-whitewaker-ом