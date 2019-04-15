Vogue Drop c Ксюшей Дукалис: Coachella, подгоны от Дональда Гловера и гардероб принцессы Дианы

В новом выпуске Vogue Drop — подробный анализ гардероба принцессы Дианы, лучшие луки фестиваля Coachella, халявные кеды от Дональда Гловера и свежий мерч Арианы Гранде.
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Coachella 2019 началась
А это значит, по геотегу фестиваля и «Palm Springs» можно найти тысячи фотографий бохо/хиппи/рокенрольных луков, в частности, от звезд. Самый инстаграмный фестиваль уже давно перестал быть только про музыку. Если вам интересны выступления, все они собраны здесь.
Джиджи Хадид в классических цветах фестиваля
Кирнан Шипка не выходит из образа Сабины
Карди Би
Шей Митчел как будто на кастинг подруги Зены, королевы воинов
Уиллоу Смит перед выступлением брата. Стоит посмотреть видео — раздает не хуже, чем он.
Хейли Бибер
Ванесса Хадженс выглядит супер, учитывая, что антураж кадра такой, словно ее сфоткали у туалета на спонсорской алкогольной вечеринке.
Джейден Смит по классике на грустном
Кайя Гербер с парнем даже вне подиума шагают также
Мне ближе походка Орландо Блума и Кети Перри, чисто вышли вечерком за фастфудом, капл гоалс
Любимый Дональд Гловер в роли твоего крутого дяди
Пэрис Хилтон в образе котоединирога в принципе переплюнула всех
Amazon выпустил линию косметики, опираясь на поисковые запросы пользователей
Только сервисом Amazon Prime в США пользуются более 100 миллионов человек (население России — 144 миллиона). За последний год продажи уходовой косметики выросли на 13%, в то время как декоративная стала популярнее всего на 1%.
Что сделали Amazon? Проанализировали, что ищут пользователи, и сделали продукт под их запрос. Это очень показательный пример того, как монополия на информацию позволяет создать априори успешный продукт.
Дональд Гловер вместе с Adidas раздают бесплатные кеды
Покупатели приходят в магазин, а им приходит запрос на передачу фото по AirDrop, в котором содержится билет на одну пару бесплатных кроссовок. Рекламный охват в социальных сетях обеспечен.
Съемки и коллаборации
MOSCHINO x Sims
Нету бренда, который бы я не любила больше, чем этот, но нет и игры, приносящей мне больше радости, так что коллаб попадает в подборку.
Отдельное внимание прошу уделить серьгам: если бы настроение и правда от них становилось зеленым…
American Express x Ariana Grande
Коачельный мерч с цитатой из трека «7 Rings» про кредитку — спасибо, что хоть что-то не в стиле бохо.
Релизы
COMME des GARCONS x Vans Vault Authentic
Стоить будут в районе 130 долларов, так что откладывайте кеш уже сейчас.
Childish Cambino x Adidas
Третье упоминание Дональда в материале, но он такой талантливый, что можно в принципе просто писать его имя на доске бесконечно, как в «Симпсонах».
Тренд
Стиль принцессы Дианы
Тут все с подачи GQ решили вспомнить стиль принцессы Дианы. И там есть, на что посмотреть. Во-первых, она ввела в гардероб велосипедки задолго до Yeezy и Ким. Во-вторых, сочетание спорта и люкса у нее всегда в точку. В-третьих, посмотрите, как одевается Меган Маркл и Кейт Миддлтон и сравните — кто тут тру хайпбист?
Крутейший комбинезон, корона на бейсболке, сапоги — that girl got some swag
Моя любимая тема — на шикарном пальто и сумке идти из спортзала в кроссовках
Пуховик, достойный кампейнов Balenciaga
Мужские костюмы, щедро украшенные золотыми слонами. Escada и роскошь.
В велосипедках, кедах и с Gucci с культовыми бамбуковыми ручками