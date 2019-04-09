Vogue Drop c Ксюшей Дукалис: мода для Barbie, кеды от Tyler, the Creator и секреты стиля Billie Eilish

Tyler, the Creator выпускает кеды из искусственной крокодиловой кожи, BAPE коллабит с куклой Barbie, а YSL открывает бьюти-заправку в Калифорнии — об этих и других новостях из мира моды по традиции рассказывает Ксюша Дукалис.
News
Saint Laurent откроет бьюти-заправку Палм Спрингс
С 12 по 14 апреля бренд устанавливает в пустыне поп-ап стор, посвященный новой линейке помад.
Посетители смогут посмотреть на себя в виртуальном зеркале, купить продукцию в специальном автомате, а также, конечно, сделать фото для Instagram.
Все это напоминает знаменитую инсталляцию Prada Marfa с той только разницей, что первая была про искусство, а вторая — про хайп в социальных сетях.
Prada Marfa, 2005 год
Тренды
Бренды не понимают, что действительно хочет аудитория, и убедить ее становится все сложнее
Ситуацию интересно разобрать на примере Китая, который по прогнозам может сместить США с позиции крупнейшего модного рынка.
Внутренний ритейлер Taobao с аудиторией 636 миллионов человек проанализировал поведение пользователей. Покупательницы ищут оверсайз, а не юбочки и платья (пиджаки в стиле «big brother» за год стали искать на на 317% чаще). Мужская аудитория тоже ломает шаблоны и ищет кружево (рост интереса — 119%) и прозрачные вещи (107%).
Глобальные бренды начинают уступать местным из-за непонимания культурных особенностей и неумения ломать глобализацию без культурной апроприации. Такие тренды, как критика селебрити хайпа, сверхпотребления и скорости. Другой проблемой для внешних брендов становится Великий Китайский Фаерволл. В Китае свой интернет со своими приложениями (данные по WeChat, в котором больше миллиарда пользователей), что вынуждает бренды отдельно изучать рынок и его особенности. Но как говорила Кимберли «Сладкий Браун» Уилкинс в старом видео, ain nobody got time for that.
Релизы и коллаборации
GOLF le FLEUR* x Converse One Star
Новая модель кед от Tyler, the Creator будет, о боже мой, из искусственной крокодиловой кожи. Делаю прогноз, что это большой шаг к тому, чтобы крокодила (главное, что не настоящего) начали носить не только любители ZILLI и красных мокасин, но и модники.
Barbie х A Bathing Ape
Мода стучится в дверь к детям и в кошельки к их родителям со всех сторон: мало было специальных линий одежды для самого чада, теперь кукла тоже должна быть на стиле. В весьма стильном модном молодежном Instagram о том, как одевать Barbie, уже были известные бренды, например, Tommy Hilfiger. Пришел черед новой истории!
Мода в интернетах
Одно дело смотреть, сколько стоит одежда рэперов, но куда интереснее узнать, что на твоем пасторе кроссовки за тысячу баксов. Культура маркетинга, маркетинг культуры, бог в помощь в аккаунте @preachersnsneakers
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@ron.carpenter with those UNC vibez. @virgilabloh out here making sure the whole team eats!
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@realjohngray icing EVERYBODY out in the Prayer Yeezy 2s. Ayo Kanye, I’m about to start raising support, COME THRU for ya boi
Если вы наивный пирожок, который думает, что Billie Eilish сама так одевается, то мне придется вас разочаровать: времена, когда селебы делали это сами, кончились еще в 90-х. Речь не о российской сцене, здесь, как вы помните, иной раз лучше бы обратились к специалисту.
С Billie работает целая команда профи, но одна из них — Саманта Беркхарт. В ее аккаунте можно узнать, что за бренды на новой Аврил Лавин.
Asap Rocky в тотал луке Loewe смотрит в наше будущее без «Симачев»
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Tooooooo much fun Loewe Paula’s X @asaprocky FITTINGS ❤️❤️❤️❤️❤️🌴🌴🌴🌴🌴🌴