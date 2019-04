Vogue Drop c Ксюшей Дукалис: мода для Barbie, кеды от Tyler, the Creator и секреты стиля Billie Eilish

Tyler, the Creator выпускает кеды из искусственной крокодиловой кожи, BAPE коллабит с куклой Barbie, а YSL открывает бьюти-заправку в Калифорнии — об этих и других новостях из мира моды по традиции рассказывает Ксюша Дукалис.

News

Saint Laurent откроет бьюти-заправку Палм Спрингс

С 12 по 14 апреля бренд устанавливает в пустыне поп-ап стор, посвященный новой линейке помад.

Посетители смогут посмотреть на себя в виртуальном зеркале, купить продукцию в специальном автомате, а также, конечно, сделать фото для Instagram.

Все это напоминает знаменитую инсталляцию Prada Marfa с той только разницей, что первая была про искусство, а вторая — про хайп в социальных сетях.

Prada Marfa, 2005 год

Тренды

Бренды не понимают, что действительно хочет аудитория, и убедить ее становится все сложнее

Ситуацию интересно разобрать на примере Китая, который по прогнозам может сместить США с позиции крупнейшего модного рынка.

Внутренний ритейлер Taobao с аудиторией 636 миллионов человек проанализировал поведение пользователей. Покупательницы ищут оверсайз, а не юбочки и платья (пиджаки в стиле «big brother» за год стали искать на на 317% чаще). Мужская аудитория тоже ломает шаблоны и ищет кружево (рост интереса — 119%) и прозрачные вещи (107%).

Глобальные бренды начинают уступать местным из-за непонимания культурных особенностей и неумения ломать глобализацию без культурной апроприации. Такие тренды, как критика селебрити хайпа, сверхпотребления и скорости. Другой проблемой для внешних брендов становится Великий Китайский Фаерволл. В Китае свой интернет со своими приложениями (данные по WeChat, в котором больше миллиарда пользователей), что вынуждает бренды отдельно изучать рынок и его особенности. Но как говорила Кимберли «Сладкий Браун» Уилкинс в старом видео, ain nobody got time for that.

Релизы и коллаборации

GOLF le FLEUR* x Converse One Star

Новая модель кед от Tyler, the Creator будет, о боже мой, из искусственной крокодиловой кожи. Делаю прогноз, что это большой шаг к тому, чтобы крокодила (главное, что не настоящего) начали носить не только любители ZILLI и красных мокасин, но и модники.

Barbie х A Bathing Ape

Мода стучится в дверь к детям и в кошельки к их родителям со всех сторон: мало было специальных линий одежды для самого чада, теперь кукла тоже должна быть на стиле. В весьма стильном модном молодежном Instagram о том, как одевать Barbie, уже были известные бренды, например, Tommy Hilfiger. Пришел черед новой истории!

Мода в интернетах

Одно дело смотреть, сколько стоит одежда рэперов, но куда интереснее узнать, что на твоем пасторе кроссовки за тысячу баксов. Культура маркетинга, маркетинг культуры, бог в помощь в аккаунте @preachersnsneakers