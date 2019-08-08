Vince Staples подписал контракт с Motown Records

Vince Staples, который больше не является артистом Def Jam, подписал новый контракт — с лейблом Motown Records. Он собирается выпустить новую музыку в ближайшую неделю или две, и это будет первый релиз Винса со времен выхода альбома «FM!» с фитами E-40, Jay Rock, Earl Sweatshirt, Tyga и других в 2018 году (его предыдущая пластинка «Big Fish Theory» вышла годом ранее).

Недавно Vince Staples стал куратором плейлиста в Apple Music, посвященного месяцу черной музыки. По его словам, эта подборка «демонстрирует все оттенки черного» и все вариации черной музыки от El DeBarge до City Girls.