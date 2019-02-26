Vince Staples о Рафе Симонсе, пицце и завершении рэп-карьеры

Vince Staples не спешит анонсировать свежие релизы (его последний EP «FM!» вышел в ноябре), зато в последнее время щедро раздает интервью. В этот раз он пообщался с GQ о завершении музыкальной карьеры, уходе Рафа Симонса из Calvin Klein и недавнем инциденте с актером Джусси Смоллеттом (Смоллетта обвиняют в инсценировке нападения на самого себя ради привлечения внимания. По словам Джусси, злоумышленники, сторонники Трампа, накинули ему на шею веревочную петлю и облили его отбеливателем. Полицейские отказываются верить его версии, утверждая, что Джусси заплатил нападавшим).

Об уходе Рафа Симонса из Calvin Klein:

«Мне плевать на него… Я не самый большой фанат этого парня. Людей нельзя отождествлять с их творчеством. Они могут создавать что угодно, но я все равно буду считать их придурками».

О своей фанбазе:

«Мои фанаты реально странные чуваки. Никакого негатива, они правда уникальные ребята. Каждый раз, когда они рассказывают, как справляются с трудностями, они говорят: «У меня проблемы с гневом и бла-бла». Большинство людей, которые приходят на мои шоу, такие. В туре мы встречаем огромное количество парней и девчонок, одетых в мерч с головы до ног, рассказывающих о своей депрессии».

О пицце:

«Ненавижу пиццу, это отвратительно. Я ел пиццу на толстом тесте и больше не хочу связываться с этим дерьмом. Если вы собираетесь съесть что-то на ночь, не делайте этого».

О карьере в рэпе:

«Я совершенно точно не буду заниматься этим всю жизнь. И почему я вообще должен? Это афера. Единственный вариант — пойти дальше. Jay-Z и Puffy получили больше дохода от бизнеса, чем от музыки. Так почему я должен заниматься этим всю жизнь? Уверен, у людей есть мечты и желания, но это не навсегда. Я не из тех, кто говорит: «Я хочу быть музыкантом, чтобы делиться своей музыкой…» Это не для меня. Может, кому-то это и подходит, но не мне».

Об актере Джусси Смоллетте:

«Освободите Джусси, парень совсем чуть-чуть соврал. Тот факт, что ему приходится делать такие вещи, больше характеризует наш мир, чем его самого. Потому что никому не хочется заниматься такими инсценировками. Надеюсь, его не будут держать там долго, потому что полицейские — это люди, которые курят и фальсифицируют отчеты, и им надо домой. Так что отпустите домой и моего пацана».