Vince Staples о трезвой жизни, работе с J. Cole и успехе Soulja Boy

В 2018 году Vince Staples неслабо напугал фанатов, заявив, что может уйти из музыки. Однако опасения были напрасными — в ноябре рэпер выпустил свой третий альбом «FM!». «Я думаю, что фраза о завершении карьеры была вырвана из контекста. Просто музыка — это не то, чем можно заниматься всю жизнь. Но даже когда все закончится, я буду рад своему опыту. Тем не менее, я не могу представить, как я 45-летний скачу по сцене», — пояснил Стейплс в недавнем интервью Billboard. Он также рассказал о записи альбома-компиляции лейбла J. Cole «Revenge of the Dreamers»: «Всё прошло очень спокойно и весело. Мы записывали музыку не обязательно для альбома, просто старались сделать этот опыт приятным для всех».

По словам Винса, он не любит привязываться к датам и не дает себе обещаний накануне Нового года. Стейплс отметил, что не нуждается в такого рода мотивациях, чтобы добиваться целей, а также умеет приводить мысли в порядок без помощи наркотиков. Также Винс заявил, что он далеко не единственный артист, ведущий трезвую жизнь. «Можно поговорить с J. Cole о том, как это — не курить, можно обсудить то же самое с Кендриком… Жизнь есть жизнь, и я счастлив, что мне не нужно это дерьмо».

Кроме того, Стейплс рассказал, что считает Chief Keef одним из самых недооцененных артистов на сегодняшний день: «Людям нравится определенный тип черных парней — они привлекают внимание, их обожают. Мне кажется, что Chief Keef немного другой. Но это не умаляет его достоинств как новатора и талантливого артиста».

Винс также прокомментировал ситуацию с Soulja Boy. По его словам, нет ничего удивительного в том, что Soulja до сих пор собирает стадионы с «Crank That». Стейплс отметил, что в свое время автор «Young Drako» записал очень важный трек, поэтому никого не должен удивлять его сегодняшний успех. «Рок-группы и отдельные артисты записывают одну песню, а потом выступают с ней всю жизнь. Soulja Boy в некотором смысле новичок, но он собирает стадионы, и людям нравится его свежий материал, и мне кажется, что мы должны его поддержать».