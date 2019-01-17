Vince Staples о трезвой жизни

Недавно несколько артистов рассказали GQ, почему перестали принимать наркотики и отказались от алкоголя. Vince Staples — исполнитель, который всегда вёл трезвую жизнь — ознакомился с материалом и объяснил, почему его никогда не касались подобные проблемы. «Трезвость для темнокожего музыканта моего возраста это не то, что от тебя ожидают люди», — поясняет он. Staples отметил, что всю жизнь был настолько занят решением сиюминутных проблем, что ему было некогда искать способ кайфануть. «Я никогда не размышлял о том, почему выбрал трезвую жизнь, повлияла ли на меня зависимость моего отца. Я всегда старался справиться с реальностью — людьми, которые умирали, и людьми, которые пытались убить меня каждый день», — рассказал Vince.

По словам автора «FM!», многие обращаются к наркотикам, чтобы справиться с трудностями, но он выбрал для себя другой путь. «Я уверен, что найду иной выход, нежели Стивен Тайлер или кто-либо еще. Я живу совершенно другой жизнью. Наркотики — это последняя вещь, о которой я подумаю. Там, откуда я родом, люди не используют их в рекреационных целях».