Vic Mensa выпустил рок-альбом

В этом году Vic Mensa заявил, что планирует кардинально изменить звучание и анонсировал панк-рок-проект «93PUNX». Тогда же он выпустил кавер на песню The Cranberries «Zombie» и линию мерча в поддержку благотворительной организации Kids in Need of Defense.

Новый альбом Vic Mensa посвящен политике и расовому вопросу. «Меня беспокоят действительно важные вещи, и я не боюсь выражать свое мнение, не соответствовать стереотипам. Я вырос, гоняя на скейте, поэтому всегда чувствовал себя частью комьюнити, и это повлияло на всю мою жизнь — от политических взглядов до одежды», — рассказал Mensa в интервью Hypebeast.

Альбом «93PUNX» спродюсирован барабанщиком Blink 182 Трэвисом Баркером, и на нем можно найти фиты с Good Charlotte, Tom Morello и Francis and the Lights. Кроме того, в твиттере Вик выложил несколько лайв-версий треков с нового релиза.