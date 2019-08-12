Velial Squad — об альбоме «Голову на плаху», будущих коллабах и разоблачениях от фанатов

На прошлой неделе Velial Squal выпустили альбом «Голову на плаху» с крайне неожиданным списком фитов. В эфире STUDIO 21 парни рассказали, какие новшества внесли в концертную программу, с кем из артистов хотели бы поработать и что думают про фанатов, которые мечтают увидеть их без масок.

Тур в поддержку альбома «Голову на плаху» стартует 20 сентября в Воронеже, столичные выступления: 1 декабря — Санкт-Петербург, 8 декабря — Москва.

О сливе альбома «Голову на плаху» до релиза:

Черный: Мы не знаем, как это произошло вообще. Нам просто скидывают в личку сообщения: «Ваш альбом слили, чуваки». Мы такие: «Какого черта! Как это вообще случилось?». До сих пор ничего не известно. Возможно, люди, которые занимаются этим, подловили какой-нибудь баг ВКонтакте.

Белый: Когда альбом выгружается на цифровую площадку, там, возможно, есть какое-то окно, когда можно это сделать. Если честно, отчасти это похоже на теорию заговора. Может быть, есть какой-то бот, как Supreme на дропе покупают за одну минуту — то же самое с альбомом.

Ч.: Мы к этому отнеслись нормально, просто оперативно всё заблочили на всех площадках — выкладывали на YouTube, на Яндекс.Диск. Это плохо, там отстойное качество. Нормальные ребята ждут официальный релиз и слушают.

О фитах на альбоме:

Б.: На фиты мы приглашали тех, кого слушаем в наушниках.

Ч.: Chemodan я ещё со школы слушаю, мне очень нравится. Это круто, что мы с Луи сделали трек.

Б.: «Город 13» — крутой альбом. Вот я, например, не слушал их в подростковом возрасте, это мимо меня прошло, я слушал Черную Экономику, Kunteynir. А теперь я послушал «13», и мне очень понравилось — атмосферно. И у третьего чувака классный голос.

Ч.: Я скептически относился к этому альбому. Есть распространенное мнение о том, что их новое творчество людям не заходит. Но когда я послушал «13», я изменил своё мнение, потому что альбом реально очень крутой.

Б.: Сейчас в большинстве случаев все происходит дистанционно, но с Казускомой мы встретились лично. Мы сначала познакомились, а потом уже начали репетировать в Powerhouse и записали инструменты. Очень крутой трек у нас получился, для меня он один из самых любимых на альбоме.

Но вообще нет какого-то отдельного трека, который больше других нравится, весь альбом крутой получился. Просто некоторые треки, как с Казускомой, — это новый экспириенс, работа с бендом, которая дала новые эмоции. Появились идеи относительно того, как использовать такой формат для других релизов.

Ч.: Когда мы опубликовали треклист, все сказали: «Воу! С Казускомой, с Аигел — что???». Людям непривычно, что мы с такими исполнителями коллабим. Это всегда очень интересно.

О будущих коллабах:

Б.: Мне Психея нравится очень.

Ч.: Но Психее не нравится Velial Squad, поэтому…

Б.: Yung Trappa в тюрьме… Не, вряд ли был бы фит, просто я его слушаю. Ho99o9 — прикольная группа. У них музон крутой, визуальный стиль крутой, лайвы крутые — всё.

Ч.: Ghostemane ещё очень круто начал делать лайвы, образ продумывать, корпспейнт, маски.

Б.: Да, перформансы на больших шоу — это очень целостно смотрится, а не просто скакание по сцене.

Ч.: У нас был фит с Lil Toe — это чувак из Флориды в маске. Он нам сам написал, и у него музон прикольный. У него с T-Fest еще была совместка, он по ходу всем русским написал.

Б.: Западные артисты щупают русскую сцену. Если у них, например, тур в Европе, они могут Москву и Питер присоединить и еще бабла поднять.

Ч.: Сейчас же начали возить Young Thug, Future и так далее.

О туре в поддержку нового альбома:

Ч.: Нам запретили въезд в Украину, поэтому, чуваки, ждите. Если нам откроют въезд, мы обязательно приедем, мы любим Украину. В Беларуси тоже есть какой-то жесткий закон, Министерство культуры тексты проверяет, согласовывает перед выступлением. Мы выступили там один раз, во второй уже не получилось.

Б.: Мы купили новое музыкальное оборудование, поэтому все будет звучать еще круче.

Ч.: Мы прокачались в лайвах — все будет на уровень выше, чем в прошлом году, потому что у нас уже есть большой опыт. В Москве и Питере будет живая программа с барабанщиком и бас-гитаристом. Такой формат у нас уже был, но мы его совершенствуем.

Б.: Возить с собой лайв-бенд, конечно, сложно, но я надеюсь, что будет этап, когда мы сможем себе это позволить.

Ч.: Сейчас это затратно и нецелесообразно в регионах. Надеюсь, в будущем дорастем.

О предстоящих клипах:

Ч.: Сначала мы снимали клип на трек «Флешбэк», даже анонсировали это. Но в итоге мы дозаписали альбом и поняли, что есть трек круче, более глубокий и серьезный, решили делать на него. Грубо говоря, мы подставили другой трек и доработали клип, он будет совсем по-другому восприниматься.

О треке «Топлю»:

Б.: Трек «Топлю» пропитан атмосферой Лавкрафта. Это первый трек, который мы записали на альбом. Я в то время читал книгу «Зов Ктулху», и она очень сильно повлияла на меня.

О возможности выступать сольно:

Б.: Именно выступать — не было такой мысли. Какой-то сольный материал — он уже выходил у каждого из нас.

Ч.: Мы планируем работать только в проекте Velial Squad, не по отдельности.

О разоблачениях от фанатов:

Ч.: Какой-то чувак сделал видео с разоблачением — это круто, пусть делают. Скидывают фотки и отмечают стрелочками, типа здесь цепочка, кольцо на пальце, фотка без маски — вот, это он.

Б.: Они еще должны делать замеры черепа, сравнивать родинки и зубы. Можно на эту тему курсач написать. Я всегда думаю: «Не лень было чуваку сидеть и заниматься этим, я бы более весело провел время».

О любимом релизе:

Ч.: Я думаю, первым среди всех наших релизов надо заценить «Pulsar».

Б.: Этот EP дал качественный скачок нашему творчеству, стал одним из переломных моментов.

Ч.: Но вообще мы ко всем релизам относимся серьезно, просто со временем растет качество, ты делаешь круче и круче.

Б.: Я иногда переслушиваю старые треки, и мне нравится. Например, недавно переслушивал «Fujifilm», и он мне зашел.

Ч.: Я недавно почитал комментарии к старым релизам, потому что сейчас пишут, что музло уже не то. В 2015 писали: «Чуваки, делайте, как делали в 2013». Всегда просят одно и то же.

О планах:

Б.: Хотелось бы, чтобы опыта с живыми инструментами было больше. Я не хочу сказать, что весь наш следующий релиз будет с инструментальным бендом, но мы будем внедрять эту практику. Мы пошли на эксперименты в рамках этого альбома и будем их продолжать.

Ч.: Еще мы плотно занялись мерчем, сделали сайт.

Б.: Мы хотим делать не только мерч, но вообще одежду, которую могут носить не только наши фэны.

Мы всегда работаем над визуальной частью и хотим ее усовершенствовать с появлением ресурсов. Хотим сделать более красочные большие шоу, в Москве и Питере поставить декорации, сделать перформанс. Обычно такое делают музыканты, у которых есть бабки, а остальные этим пренебрегают.