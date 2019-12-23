Всемирный музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2023 году

CNN сообщает, что штат Нью-Йорк выделил 3.75 миллионов долларов на развитие Всемирного музея хип-хопа, который должен открыться в Бронксе в 2023 году.

Музей будет представлять все аспекты хип-хоп-культуры, включая моду и брейк-данс, а также эволюцию жанра в разные периоды его становления — от Grandmaster Flash до Cardi B. В числе его основателей — легендарный рэпер Кертис Блоу и диджей Теодор Ливингстон, который считается изобретателем техники скретч. Nas и LL Cool J станут амбассадорами музея. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал проект важной частью экономической и социальной политики штата.

«Создание такого музея важно, потому что Бронкс — это то место, в котором зародился хип-хоп», — рассказал CNN исполнительный директор музея Роки Букано. «Странно представить, что у жанра, который оказал такое масштабное влияние на поп-культуру, рекламу и политику, нет места, которое он мог бы считать домом».