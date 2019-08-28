Tyler, the Creator и Jay Prince в клипе GoldLink «U Say»

GoldLink — артист из Вашингтона, чья музыка объединяет хип-хоп, R&B и хаус. В июне он выпустил второй студийный альбом «Diaspora», в которой вошли фиты с Pusha T, Khalid, Wizkid и многими другими. Также на пластинке есть коллаборация с Tyler, the Creator и Jay Prince «U Say». Вчера на нее вышел клип — красивое видео про вечеринку, в съемках которого принимал участие Айсултан Сеитов.

Накануне большого тура, в который GoldLink отправится вместе с Tyler, the Creator, Jaden Smith и Blood Orange, он появился на Tonight Show, где исполнил сингл «Zulu Screams».