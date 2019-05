«IGOR» стал самым успешным альбомом Tyler, the Creator

На этой неделе альбом Tyler, the Creator «IGOR» занял первое место в чарте Billboard 200 (165 тысяч проданных копий), опередив альбом DJ Khaled «Father of Asahd» (123 тысячи проданных копий). Это первая пластинка Тайлера, которая стала лидером альбомного чарта. Это абсолютный рекорд еще и потому, что Тайлер — первый рэпер, который полностью спродюсировал альбом номер один.

Кроме того, 8 из 12 треков с альбома «IGOR» попали в чарт Billboard Hot 100. До этого у Тайлера было только три песни в рейтинге Billboard — две сольные («Who Dat Boy» и «OKRA») и совместная с The Game («Martians Vs Goblins»). Новый трек «EARFQUAKE» стал самым успешным синглом за всю карьеру Тайлера и занял 13 место в чарте. Другие песни с альбома «IGOR» расположились следующим образом:

No. 51: «I THINK»

No. 65: «RUNNING OUT OF TIME»

No. 67: «IGOR’S THEME»

No. 70: «NEW MAGIC WAND»

No. 74: «A BOY IS A GUN»

No. 85: «WHAT’S GOOD»

No. 88: «PUPPET»