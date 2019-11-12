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Tyler, the Creator прокомментировал выступление Drake на Camp Flog Gnaw

Tyler, the Creator прокомментировал выступление Drake на Camp Flog Gnaw

Тайлер обратился к посетителям фестиваля Camp Flog Gnaw, освиставшим Дрейка в воскресенье. По его словам, зрители «поддались стадному чувству» и «устроили настоящую травлю». При этом активное недовольство выражали только первые ряды, остальные были вполне довольны кандидатурой хэдлайнера.

В конце гневной речи Тайлер поблагодарил Дрейка за его короткое выступление и выразил надежду, что большинство из тех, кто приехал на Flog Gnaw, хорошо провели время.

Я думал, что пригласить одного из величайших артистов на долбаной планете на свой фестиваль — это очень круто. <…> Люди напридумывали себе всякого, а когда их фантазии разошлись с реальностью, они стали вести себя как мудаки.

Чувака просто загнали в угол! Песня была прекрасной, большинство людей отлично проводили время. Но эти мудаки перед сценой вели себя как сумасшедшие. Я понимаю, почему они это делали, но, черт возьми, вы представляли меня и Flog перед моим гостем, и из-за вас мы выглядели агрессивными ублюдками.

Окей, последний твит. Я был перед сценой и услышал: «Тайлер!». Я повернулся и увидел девочку с красным лицом, всю опухшую от слез, которая смотрела мне прямо в душу. И она, дрожа от злости, произнесла: «Что это за дерьмо?!» Чувак, она была просто ненормальная, и я предпочел сразу отвернуться.

 

В эти выходные на фестивале Camp Flog Gnaw в Лос-Анджелесе выступили Brockhampton, Solange и YG, в то время как главный хэдлайнер до последнего держался в секрете. Когда на сцене появился Дрейк, часть толпы стала выкрикивать имя Фрэнка Оушена, который, по их мнению, должен был заменить канадца (накануне фестиваля по сети поползли слухи, что хэдлайнером станет именно Оушен). В итоге Дрейк не выдержал давления и закончил сет раньше времени.

Чуть позже Дриззи прокомментировал ситуацию в инстаграме: «Как вам такой сюжетный поворот… я только что подписал договор на 10-летнее резидентство на Camp Log Gnaw. Простите, ребятки, но мы будем видеться каждый год, пока вам не исполнится 30».

 

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Plot twist…just signed a 10 year residency at Camp Flog Gnaw sorry kids see you EVERY SINGLE YEAR till you are 30

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

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