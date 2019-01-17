Tyga vs Soulja Boy — автор «Taste» кинул свою ответку

Soulja Boy был крайне возмущен, когда альбом Tyga «Kyoto» назвали «главным камбэком 2018 года». Дело в том, что автор «Crank That» в минувшем году отметился релизом «Young Drako», который, по мнению рэпера, должен был забрать все лавры. Soulja Boy был настолько красноречив, что видео с его реакцией превратилось в мем. Tyga решил расставить все точки над i и опубликовал в твиттере статистику стримов: его альбом «Kyoto» набрал 884 миллиона, а пластинка «Young Drako» — только 98 миллионов (насколько эти цифры справедливы, решайте сами: релиз Tyga вышел в феврале, а Soulja Boy выпустил альбом только в октябре). «Ну и у кого был главный камбэк?!», — обратился Tyga к оппоненту.

Несмотря на подобие бифа, оба артиста вряд ли расценивают происходящее как серьезный конфликт. Во время интервью с Breakfast Club Soulja Boy рассказал, что с удовольствием поработал бы с Tyga и с нетерпением ждёт фита.