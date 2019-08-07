Ty Dolla $ign — о Курте Кобейне, Канье Уэсте и новом альбоме

Ty Dolla $ign дал интервью журналу SPIN, в котором рассказал о предстоящем альбоме «Tyrone» — релиз должен выйти в этом году. По словам Тайрона, сейчас он вовсю работает над новым проектом и даже перестал курить траву, чтобы сконцентрироваться на процессе. Изначально он не собирался записывать песни, подходящие под определение «хита», но встреча с Канье Уэстом заставила его изменить мнение.

«Я встретился с Канье и поставил ему альбом», — рассказал Ty Dolla. «Он ответил: “Нет, бро, ты должен продолжать в своём стиле. Добавь больше баса, ударных, всего этого настоящего дерьма, которое есть только у тебя. Будь лучшей версией себя, сделай так, чтобы тебя было видно сразу”». Тайрон отметил, что этот разговор очень вдохновил его, и он стал больше работать с живыми инструментами.

Среди других личностей, вдохновляющих Ty Dolla $ign, — Курт Кобейн, портрет солиста Нирваны набит у Тайрона на ноге. «Мне впервые понравилось что-то из рока, когда я услышал “Smells Like Teen Spirit”. После этого я начал слушать всю музыку Нирваны. Мне бы хотелось, чтобы Курт прожил дольше, интересно, как бы он звучал сегодня. Я дико уважаю его, потому что он рок-звезда из рок-звезд. Я к этому только стремлюсь, я пока всего лишь секс-символ».

Кроме того, Тайрон рассказал, как выбирает артистов для коллабораций (в его дискографии есть фиты с огромным количеством исполнителей от J. Cole до Fifth Harmony). По его словам, иногда в основе такого сотрудничества лежит далеко не музыка, а, например, увлечение бильярдом. «Разные люди увлекаются разными вещами. Круто встретить музыканта, которому тоже нравится бильярд, и мы можем сыграть на деньги. A$AP Ferg, Young Thug — все эти н***ры торчат мне бабки».