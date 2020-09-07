«Твой след» — новый сникер-конкурс от STUDIO 21 и SuperStep

«Твой след» — это новый проект от STUDIO 21 и сникер-сторов SuperStep. Чтобы стать его участником, пришли оригинальное фото в любимых кроссовках и оставь свой след в сникер-культуре.

Всю неделю мы будем разыгрывать кроссы в эфире, а еще 10 пар — на сайте superstep.studio21.ru

Надень лучшую пару, поиграй с ракурсом и сделай самый креативный снимок. Компетентное жюри в лице редакции STUDIO 21 и представителя SuperStep выберет 10 победителей. Авторы самых оригинальных фотографий получат сертификаты номиналом 10 000 рублей, которые смогут потратить на новые кроссовки в магазинах SuperStep.