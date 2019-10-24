TVETH — о релизе «CAPS LOKK», онлайн-баттлах и женском рэпе

В эфир STUDIO 21 заглянул TVETH — экс-участник YungRussia, а ныне артист Booking Machine, который скоро выпустит третий за этот год релиз «CAPS LOKK». Он обсудил с Сэмом новый мини-альбом, возрождение онлайн-баттлов и женский рэп, а также анонсировал первые за долгое время сольные концерты в столицах (22 ноября — Питер , 24 ноября — Москва ).

О знакомстве с хип-хопом

Впервые я познакомился с хип-хопом, когда одноклассник записал мне на болванку Snoop Dogg «No Limit Top Dogg». Это стало для меня отправной точкой, хотя тогда я, конечно, не выкупал, о чем речь. Потом я купил себе сборный диск из пяти альбомов. Там был крутой альбом Busta Rhymes «The Big Bang» 2006 года.

Сначала я воспринимал только американскую музыку, русская мне не нравилась. Но однажды я услышал группу Centr, и их творчество мне очень зашло. Еще мне нравился Necro, и я даже заимствовал у него некоторые вещи.

О первых треках

Я сидел у кореша дома и предложил ему записать фристайл на 5-10 минут, к которому потом сделал бит. Тогда в моем окружении никто не занимался рэпом. Я сделал это просто по приколу, потому что девчонки в то время не обращали на меня внимания. Возможно, я до сих не воспринимаю свое творчество серьезно, для меня это в первую очередь хобби. Безусловно, моя голова все время занята музыкой, но вполне возможно, что мне надоест рэп, и я перестану его делать.

О работе над музыкой

Все начинается с бита: кто-то присылает мне инструментал, либо я нахожу музыку, которая меня качает. Тогда я начинаю писать текст — этот процесс может длиться от 20 минут до 2 лет. Дольше всего я писал трек «MSKK» с альбома «HIGH TEKK 2». На него ушло 2-3 года. Мне постоянно не нравилось, и я все переделывал.

Меня очень часто вдохновляет чужая музыка, но не напрямую. Я просто слушаю чей-то альбом и думаю: «О! Чувак сделал что-то прикольное. Почему я сижу и ничего не делаю?». Бывает, что меня вдохновляет какое-то событие в жизни: например, какая-то встреча. Как правило, треки пишутся, если у меня очень хорошее настроение или наоборот очень плохое.

О неудачных куплетах

Мне никогда не бывает стыдно за свои треки, но среди них есть те, которые можно было и не выпускать. Это касается всех треков, которые не входят в релизы, — сторонние куплеты и так далее. В сольное творчество я вкладываюсь серьезно.

О битах

Я начинал как битмейкер, но подавляющее число битов, на которые я пишу, — сторонние. Я не так часто этим занимаюсь и недостаточно прокачан. Могу просто в кайф сделать какой-то бит, но большинство из них лежат в столе. Тем не менее, на новом релизе есть два моих бита.

О треке «VISIONER»

Я писал этот трек в очень летней атмосфере, мне хотелось воссоздать уэст-костовый звук. Плюс там в конце есть ток-бокс (блок эффектов, который преобразует звук инструмента по аналогии с человеческим голосом). Так было в треке «California Love». Эту тему я переписывал раз 50.

О девушках

Мне нравятся умные, красивые и неповерхностные девушки, с которыми у меня совпадают интересы. Возраст при этом значения не имеет, но так получилось, что я никогда не встречался с женщинами старше себя.

О женском рэпе

Из женского рэпа мне нравится Megan Thee Stallion. У нее, конечно, тексты в основном про флекс, но стелет она круто. Я видел ее фристайл для проекта XXL Freshman Class и потом посмотрел парочку ее клипов. Она очень прикольная. Еще мне нравится Doja Cat — недавно переслушивал ее.

Я думаю, что секс-рэп — это точно не то, с чего стоит начинать девушке-MC. В основном все девушки читают именно об этом, выработался такой стереотип. Зачем нужна еще одна артистка, которая работает в этом жанре?

О 17-ом Независимом баттле

Прикольно, что про онлайновые баттлы вспомнили через 10 лет после того, как пик их популярности был пройден. Я следил за баттлом, в финале которого были Babangida и Oxxxymiron. Я слушал их треки с первого раунда по последний. Что касается 17-го Независимого, я не послушал ни одну из заявок.

Мне нравятся оффлайновые баттлы — в них нужно демонстрировать свои скиллы в сторителлинге, а не просто обливать оппонента ведром чего-нибудь.

О завершении трилогии «HIGH TEKK»

Я не назвал свой новый релиз «HIGH TEKK 3», потому что это другой звук, менее мелодичный. Я бы хотел завершить трилогию, но я не знаю, когда это случится — в следующем году, через два года или через пять. Как пойдет.

О фитах на EP «CAPS LOKK»

Я был фанатом стиля Pastor Napas с 2011 года. Так получилось, что мы сделали с ним трек «КРАМОЛА», которым я очень доволен. Второй фит — с Fuckdaalice — это девочка Алиса, моя подруга с района. Она круто поет, поэтому я взял ее на хук. Скоро она начнет выпускать рэп-треки.

Есть треки, которые я пишу стопудово сольными. Но бывают и те, на которых может появиться чей-то куплет. Я всегда руководствуюсь звучанием, выбирая, кому предложить совместку. Я очень редко прошу у кого-то фит, поэтому отказов пока не было.

Моя идеальная совместка — это фит с Denzel Curry.

О треке «Нирвана» с Hash Tag и ATL

Фит получился спонтанно: Hash Tag скинул мне демку и предложил поучаствовать. Я послушал, и мне очень понравилось — я вообще очень респектую ему за его творчество. Я записал куплет, а потом он сказал мне, что на треке будет еще и ATL. Я говорю: «Как так?». И он отвечает: «Просто я до этого кидал ATL, и ему не зашло. А потом он в последний момент передумал, записал и скинул». Получился прикольный состав.

О сольных концертах

С тех пор, как я последний раз давал сольные концерты, прошло почти три года. И вот теперь у меня будут два выступления — в Питере 22 ноября и в Москве 24 ноября. Я хочу пройтись по всем своим трекам — от самых старых до последнего релиза. Для меня это челлендж, потому что я привык работать в паре с Jeembo, но я думаю, что все будет круто.