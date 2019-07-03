TumaniYO — о знакомстве с Andy Panda, переезде во Владикавказ и ragamuffin хип-хопе

TumaniYO — артист лейбла Hajime Records, на счету которого совместные работы с MiyaGi, Andi Panda, 104 и Скриптонитом. Накануне своего московского концерта ( 21 июля в клубе «16 тонн» ) он рассказал STUDIO 21, как переехал из Астрахани во Владикавказ и почему не хочет ограничиваться одним музыкальным стилем.

О знакомстве с артистами Hajime Records:

Изначально все происходило в Астрахани: я постоянно лазил по разным студиям, пытался записать свой материал, найти звукаря, который мне поможет. Это была местная локальная движуха — я в ней присутствовал и был со многими знаком. Кто-то уже исчерпал себя как творческую единицу, но при этом я продолжаю общаться с некоторыми представителями местной движухи.

Потом я начал участвовать в 16 независимом баттле и почувствовал внутренний рост. Я нашел студию, на которой постоянно пишусь, нашел звукаря, который помогает мне в сведении. Я немного осел, но параллельно мы общались с Andy Panda и заценивали друг другу треки. Первый респект я ему выразил по поводу «Джанго». Он сказал: «Спасибо, очень приятно», и через какое-то время он закинул мне мой трек «Summertime» и спросил: «Это твой?». Я сказал: «Да-да». Он мне рассказал, что они постоянно слушали его в туре.

Когда я писал альбом «FOG#ONE», я попросил Andy, чтобы он залетел на «It’s my life» (он вышел потом синглом). После этого пацаны пригласили меня в гости во Владикавказ. Я собрался вместе со своими астраханскими пацанами, мы взяли тачку и уехали во Владик. Ехали часов 7-8 с учетом остановок, проверок (это Кавказ, нас постоянно проверяли на постах, с какой целью мы едем).

Мы приехали в октябре, и я влюбился в этот город. Потом я вернулся зимой и остался на более долгий срок, уже познакомился со всеми, не только с Andy.

С Азаматом (MiyaGi) мы сходу начали включать друг другу какие-то демки, читали только что написанные куски. Примерно тогда мне поступило предложение от Hajime Records. Я всегда уважал творчество пацанов, постоянно следил за ним, поэтому даже не думал. Когда мы стали работать вместе, я начал мыслить на другом уровне.

О совместной работе:

Все приобрело более семейный характер — мы постоянно делимся друг с другом, даем советы. Коммуникация и общение в кругу творческих людей — это то, чего мне не хватало в Астрахани. Я получил коллектив, в котором могу работать комфортно. В Астрахани не было таких студийных ресурсов — сейчас я могу взять гитару в руки, закрыться и никому не мешать.

О сотрудничестве со Скриптонитом:

Вообще, все пацаны — Скриптонит, Truwer, 104 — шарят, что такое музыка. Что касается работы Адиля, я смотрел, как это происходит. У него на студии много всяких перкуссий, этнических инструментов, при этом вся работа проходит очень легко и непринужденно. И сам он максимально вовлечен, двигается в такт музыке. У него есть собственный стиль, и мне было приятно поработать с ним на треке «Billboard». Я думаю, эта работа еще раскроется в дальнейшем и будет понята абсолютно всеми.

О стиле своей музыки:

Один из стилей, в которых я работаю, называется Ragamuffin Hip-hop. Но я себя к нему не отношу, потому что умею делать еще и в джазовой манере, умею делать соул, классику регги, фастфлоу.

Вообще сейчас стили постирались, граней нет, и самое главное, чтобы музыка была правильной, чтобы она могла донести до тебя что-то хорошее, светлое. Она должна воспитывать в человеке то, что ему не могут дать материальные вещи.

О фитах мечты:

Я бы записался со Skip Marley, Denzel Curry, Congo Natty, General Levy — таких людей много.

Об альбоме «8БУКВ»:

Этот альбом больше нельзя найти «ВКонтакте», потому что там произошли какие-то непонятки в плане авторского права. Но мы что-нибудь придумаем с этим альбомом, чтобы реанимировать его. Люди услышат то, что реально стоит их внимания. Один момент — там немного прихрамывает сведение, но мы его поправим. Нужно только немножко подождать.

О планах:

Сейчас мы работаем с живым звуком. Недавно выступали в «16 тонн», 21 июля там будет еще один концерт, на котором нас будет больше — добавятся Hloy и Kadi. Дальше будут выходить треки и в живом, и в привычном звучании. На концертах я всегда читаю живьем, чтобы было максимально правдиво.

О треке «Dance Up»:

Это было зимой, Andy включил бит и сказал, что надо сделать что-нибудь такое, что будет заставлять людей двигаться. Сначала я хотел сделать «кусочный» припев, состоящий из нескольких фрагментов, не связанных между собой. Но получилось так, что в моменте сведения все соединилось. Мы начали писать с Andy, потом подключился Азамат, и все произошло за два дня. Совместные треки пишутся довольно быстро.

У нас очень много недописанных треков, у которых уже есть своя структура и своя история. Надо просто доделать их и выпустить.