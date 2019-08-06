Truwer вернулся с синглом «Медали»

Truwer — бывший участник Jillzay, а теперь артист лейбла Musica36 — выпустил новый сингл «Медали» и клип на него. До этого артист отсутствовал целый год — его последний трек «Joe Pesci», записанный со 104 и лондонским рэпером Lil Freezer, вышел в прошлом августе.

Musica36 — новый музыкальный лейбл, артистами которого на сегодняшний день являются Скриптонит, Gruppa Skryptonite, Dose, 104 и Truwer. Именно на нем вышел дебютный релиз Gruppa Skryptonite «Solitude» после того, как у Скриптонита закончился контракт с «Газгольдером». То же самое касается и недавнего макси-сингла Адиля «Замерз».