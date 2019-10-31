Скриптонит и Райда в клипе Truwer «Кiресiн»

«Kipeciн» — один из синглов с совместного релиза лейбла Musica36 «Как я провел это лето». Клип на него снимал режиссер Марк Ермилов в соавторстве с Адилем Жалеловым (Скриптонитом). В кадре Truwer размышляет над новым треком в комнате, завешанной плакатами с легендами хип-хопа. Временами он выходит во двор, где его ждут коллеги по лейбу — Скриптонит и Райда.

В августе Truwer прервал почти годовое молчание клипом на трек «Медали», в котором объяснил причины длительного отсутствия («Я не слег, не сломан, я просто временил»). После этого у него вышел сингл «Стреляй» — лайв-версию этого трека для проекта Mono можно послушать здесь.