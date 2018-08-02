«Joe Pesci»: новый стильный клип от Truwer, 104 и лондонского рэпера Lil Freezer

Участники банды Скриптонита Truwer и 104 уже давно работают в тандеме: в прошлом году они выпустили совместный альбом «Сафари», а в конце мая записали трек «Joe Pesci» с лондонским рэпером Lil Freezer. Песня названа в честь американского актера, получившего известность благодаря сотрудничеству с Мартином Скорсезе в картинах «Бешеный бык» и «Казино». В начале видео звучит монолог персонажа Джо Пеши из фильма «Славные парни». Над клипом работала практически та же команда, что и над дебютным видео Truwer «Uyat Emes» (что в переводе с казахского означает «не стыдно»).

Ранее Truwer можно было услышать в совместных работах с T-Fest – «Мне лень», «На волну», а 104 в середине июня записал с Loqiemean сингл «Степь».