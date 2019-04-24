Travis Scott предъявлен иск на 20 миллионов долларов

DJ Paul, продюсер и рэпер из Three 6 Mafia, обвинил Трэвиса Скотта в незаконном использовании фрагмента его трека. Он утверждает, что хук в «No Bystanders» практически идентичен припеву из «Tear Da Club Up». DJ Paul заявил, что автор «Astroworld» не потрудился над юридическим оформлением заимствования, и предъявил Скотту иск на 20 миллионов долларов.

Pitchfork пишет, что DJ Paul — единственный из Three 6 Mafia, кого волнует эта проблема. Ранее фанаты Трэвиса сравнивали хук из «No Bystanders» (исполненный Sheck Wes) с хуком из «Fuck the Club Up» от Waka Flocka Flame. Скотт действительно не любитель очищать права на свои треки, и в 2017 он уже поплатился за это. Тогда ему пришлось отдать 50% прибыли от сингла «Antidote» певцу Lee Fields, чей трек «All I Need» семплируется в хите Трэвиса.