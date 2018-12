7 главных фактов из интервью Travis Scott для Rolling Stone

La Flame дал интервью Rolling Stone, в котором рассказал об отношениях с Кайли Дженнер (которая недавно разделила пятое место в рейтинге Forbes с Jay-Z), любимых песнях Сторми, разговорах с Канье о политике и многом другом. Портал Highsnobiety собрал семь главных фактов из интервью Трэвиса.

1. Трэвис скоро женится на Кайли.

По словам Скотта, ему надо собраться и наконец сделать предложение. Он также добавил, что у многих людей сложилось неверное представление о Кайли. «She’s the coolest motherfucker of all time», — заявил Трэвис, подчеркнув, что она — именно тот человек, с которым он хочет идти по жизни.

2. Кайли — фанатка Тима Бертона и Уэса Андерсона (как и Трэвис).

При этом Трэвиса впечатлило не только то, что их вкусы совпали, но и то, какой простой и легкой в быту оказалась Кайли. «Зная богатых девушек, могу сказать, что они постоянно посылают кого-то выполнить то или иной поручение, и вокруг них постоянно вертятся по 15 человек. Но мы с Кайли всегда сами выходим из дома».

3. Трэвис ненавидит камеры.

Трэвис рассказал, что ему непросто постоянно находиться под наблюдением, и он не любит людей в шоу-бизнесе, для большинства из которых главное — засветиться. При этом он подчеркнул, что Кайли совершенно не такая, и ей всё это неважно.

4. У Сторми есть свой день — суббота.

«Мы стараемся ничем не занимать дни, которые предназначены для Сторми — это субботы». Трэвис отметил, что старается соблюдать семейную традицию даже во время тура, учитывая, что дочь путешествует вместе с ним. «У неё больше штампов в паспорте, чем у взрослых людей».

5. Любимая песня Сторми — «Stargazing».

«Список её любимых треков на сегодняшний день включает «Stargazing» и детскую песенку «Baby Shark».

6. Он не поддерживал Канье в его политических взглядах.

«Я говорил ему: «Чувак, ты должен понимать, что черные детишки берут с тебя пример. Они росли на том месседже, который ты доносил до них в своих ранних треках. То, что ты делаешь теперь, ставит их в тупик». Но если Ye решил во что-то ввязаться, он это сделает».

Тем не менее, Трэвис отметил, что Канье — его семья и по-прежнему прекрасный музыкант.

7. Трэвис очень зол на Бето О’Рурка (политик-демократ).

Дело в том, что в этом году Техас выбрал губернатором демократа Бето О’Рурка вместо сенатора-республиканца Теда Круза, которого активно поддерживал Трэвис.