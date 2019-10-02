Источники: Travis Scott и Kylie Jenner взяли паузу в отношениях

Согласно TMZ, Трэвис и Кайли снова расстались (аналогичная ситуация произошла в марте, когда Дженнер обвинила Скотта в измене; тогда Жак отменил выступление в Буффало и приехал в Лос-Анджелес, чтобы разобраться с семейными проблемами).

Пару не видели вместе с премьеры документального фильма «Look Mom I Can Fly», состоявшегося 27 августа в Санта-Монике. Трэвис отсутствовал и на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин, которая прошла на этих выходных в Южной Каролине. По какой-то причине он не составил компанию Кайли и Сторми, которые были в числе приглашенных гостей.

Тем временем Жак продолжает работать над своей музыкальной карьерой — 4 октября выйдет его долгожданный сингл «Highest In The Room».