Кайли подозревает Трэвиса Скотта в измене

В четверг Трэвис Скотт отменил свое шоу в рамках тура «Astroworld» в Буффало. Предлогом стало плохое самочувствие, но на самом деле господин La Flame находится в Лос-Анджелесе, чтобы разрешить проблемы со своей невестой Кайли Дженнер — она обвиняет его в измене.

Днем ранее он прилетел с Восточного побережья, чтобы сделать сюрприз для Кайли и их дочки Сторми. Вечером пара находилась в доме Дженнер, где та и заявила, что обнаружила доказательства измены. Однако Трэвис не просто отрицает вину, он специально остался на несколько дней в L.A., чтобы решить вопрос.

Недавно в семье Кардашьян состоялся еще один похожий конфликт: Хлои рассталась с баскетболистом Тристаном Томпсоном, изменявшим ей с близкой подругой Кайли, Джординой Вудс. Узнав об этом, Кайли сделала скидку на блеск для губ из своей коллекции, названный в честь Вудс, чтобы поскорее избавиться от него.