Готовые завтраки от Travis Scott распродали за 30 секунд

В этом году Трэвис Скотт устраивал самые разные коллаборации: от совместных кроссовок с Nike до губной помады «Astroworld» со своей невестой Кайли Дженнер. Выбор следующего сотрудничества La Flame был неожиданным — артист выпустил лимитированную партию готовых завтраков с компанией Reese’s Puffs.
Трэвис разработал дизайн коробки, отсылаясь к разным этапам своего творчества. На упаковке поместились фигурка с альбома «Rodeo», карта закрытого парка аттракционов в Хьюстоне и кактусы, символизирующие лейбл Cactus Jack Records.
В итоге хлопья распродали за 30 секунд, а позже закончились миски и ложки, над которыми также работал Трэвис.
🔈🔈🔈UPDATE 🔈🔈🔈 All boxes sold out in 30 seconds! Missed your shot? Follow @trvisXX + @ReesesPuffs for more to come 👀 pic.twitter.com/VsMBbAKppS
— Reese’s Puffs (@reesespuffs) 25 июня 2019 г.