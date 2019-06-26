Готовые завтраки от Travis Scott распродали за 30 секунд

В этом году Трэвис Скотт устраивал самые разные коллаборации: от совместных кроссовок с Nike до губной помады «Astroworld» со своей невестой Кайли Дженнер. Выбор следующего сотрудничества La Flame был неожиданным — артист выпустил лимитированную партию готовых завтраков с компанией Reese’s Puffs.

Трэвис разработал дизайн коробки, отсылаясь к разным этапам своего творчества. На упаковке поместились фигурка с альбома «Rodeo», карта закрытого парка аттракционов в Хьюстоне и кактусы, символизирующие лейбл Cactus Jack Records.

В итоге хлопья распродали за 30 секунд, а позже закончились миски и ложки, над которыми также работал Трэвис.